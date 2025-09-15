Gobierno de Haití anuncian medidas contra las bandas tras masacre de 42 personas

  • EFE
Gobierno de Haití anuncian medidas contra las bandas tras masacre de 42 personas

El Gobierno haitiano anunció este lunes una serie de medidas para hacer frente al terror de las bandas, en un contexto de deterioro de la crisis de seguridad y después de la muerte de 42 personas en Laboderie, a unos 40 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, durante un sangriento ataque el 11 de septiembre perpetrado por la coalición armada Viv Ansanm.

«Estos criminales, que atacan cobardemente a familias enteras, no triunfarán: la República nunca cederá ante la barbarie», afirmó el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook.

Entre las medidas, el Gobierno convocó con carácter de urgencia al Alto Mando de la Policía Nacional de Haití (PNH), y se dieron varias instrucciones, entre ellas el despliegue de unidades especializadas para asegurar la zona y proteger a la población.

Leer más: Han salido 115 mil haitianos de República Dominicana voluntariamente

Las autoridades prestarán asistencia a las familias víctimas, con apoyo médico, psicológico y humanitario, agregó la información, en el que el Ejecutivo volvió a reafirmar su determinación «de restaurar la paz y la seguridad en todo el territorio nacional», insistiendo en que todas las instituciones del Estado están comprometidas en esta batalla: «las bandas nunca serán más poderosas que la República», afirmó.

«El Estado no retrocederá ante nada. Las bandas serán perseguidas, neutralizadas y aniquiladas. La República permanecerá en pie y los criminales caerán», concluyó el comunicado de prensa.

Por otro lado, este lunes, miembros de la banda Gran Grif demolieron e incendiaron la comisaría de la comuna de Liancourt, en Artibonite.

En videos que circulan por las redes sociales se puede ver a los pandilleros celebrando su hazaña en medio de la severa crisis que afecta desde hace años a Haití, el país más pobre de América.

Seguir leyendo: La permanencia de los kenianos en Haití es insostenible, advierte experto

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Gobierno de Haití anuncian medidas contra las bandas tras masacre de 42 personas
Gobierno de Haití anuncian medidas contra las bandas tras masacre de 42 personas
15 septiembre, 2025
EE.UU. extiende a marzo de 2026 prohibición de que sus aerolíneas vuelen a Puerto Príncipe
EE.UU. extiende a marzo de 2026 prohibición de que sus aerolíneas vuelen a Puerto Príncipe
8 septiembre, 2025
Barbecue dice que permitirá a los habitantes de la capital de Haití regresar a sus casas
Barbecue dice que permitirá a los habitantes de la capital de Haití regresar a sus casas
28 agosto, 2025
Tragedia en Haití: dos agentes de la Policía fallecen tras accidente con dron en Puerto Príncipe
Tragedia en Haití: dos agentes de la Policía fallecen tras accidente con dron en Puerto Príncipe
21 agosto, 2025
Estado de emergencia en Haití: 1,520 muertes y un futuro incierto
Estado de emergencia en Haití: 1,520 muertes y un futuro incierto
12 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Franklin García Fermín presenta su visión para el PRM en Moca: unidad y progreso

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo