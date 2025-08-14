Gobierno de Donald Trump ha arrestado más de 300 mil personas

Gobierno de Donald Trump ha arrestado más de 300 mil personas

Nueva York. La Casa Blanca informó en esta semana que la Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha arrestado a más de 300.000 inmigrantes indocumentados en los primeros seis meses desde su regreso al poder.

«Casi el 70 % de estos arrestos, en el que figuran dominicanos, han sido delincuentes que cuentan con cargos o condenas previas», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Lee más: Adriano Espaillat llama latinos EE. UU. a no votar por Donald Trump

Resaltó que, según cifras actualizadas de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza publicadas, los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24.628 encuentros fronterizos a nivel nacional.

Esto representa «un éxito» porque «elimina las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devuelven a estas personas a sus países de origen».

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Gobierno de Donald Trump ha arrestado más de 300 mil personas
Gobierno de Donald Trump ha arrestado más de 300 mil personas
14 agosto, 2025
Estados Unidos denuncia un ‘deterioro’ de los derechos humanos en Europa en un informe criticado
Estados Unidos denuncia un ‘deterioro’ de los derechos humanos en Europa en un informe criticado
14 agosto, 2025
Recomienda “no discutir” con EEUU para cuidar inversión
Recomienda “no discutir” con EEUU para cuidar inversión
14 agosto, 2025
Cambios en comercio que debemos seguir de cerca
Cambios en comercio que debemos seguir de cerca
14 agosto, 2025
Luis Abinader a 5 años de gobierno: luces y sombras según Cándido Mercedes 
Luis Abinader a 5 años de gobierno: luces y sombras según Cándido Mercedes 
13 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

El espejo del pasado

El espejo del pasado

La ruta para el desarrollo del Sur

La ruta para el desarrollo del Sur

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo