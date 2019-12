Gobierno debe implementar plan piloto para enseñar matemáticas

Ante los pésimos resultados obtenidos por los estudiantes dominicanos en la prueba PISA, el Gobierno debería crear un plan piloto en las escuelas para aplicar tecnología en la enseñanza de matemáticas.

El planteamiento de es Andrés Contreras, quien junto a Manuel Díaz creó Okus, una plataforma digital educativa que funge como asistente virtual de docentes, enseña de forma interactiva a los alumnos y mantiene informados a los padres sobre el desempeño de sus hijos.

Contreras detalló que Okus en la actualidad es utilizada por 600 estudiantes en tres centros educativos privados -Centro Educativo Invivienda, Instituto Montessori y Colegio APEC Fernando Arturo de Meriño (CAFAM)- con unos excelentes resultados.

“Con los recursos que tiene Educación y lo que se está gastando en educación debemos hacer más y tener mejores resultados que lo que tenemos”, expresó.

Resultados. Contreras destaca que los estudiantes que están trabajando con Okus han tenido buenos resultados, al expresar que los alumnos no aprenden de la manera tradicional y con este método se motivan y están trabajando.

“Hay una motivación y un deseo en los estudiantes de aprender matemáticas que antes no tenían y que no se ve en la mayoría de las escuelas”, dijo.

Costo. Contreras sugiere hacer un piloto en 50 escuelas para trabajar con el proyecto, al considerar que en el país ya se han hecho muchos experimentos sin avances, por lo que sugiere probar con la tecnología.

Esto conllevaría una inversión de US$300,000 a US$500,000 para los estudios, equipos y personal.

Dijo que además de resolver el problema del aprendizaje de las matemáticas, se crearán nuevos talentos en el diseño de software.

PISA. La República Dominicana quedó en último lugar en matemáticas de un total de 79 países evaluados por PISA. Para Contreras estos resultados tendrán implicaciones tanto para el país como para los estudiantes debido a los cambios que se viven en el mundo con el uso de la tecnología. “Cuando las personas no saben matemáticas se van a ver limitadas para contribuir a esa sociedad moderna. Esa es la preocupación”, señaló.

Consideró que en el país se resisten a las soluciones tecnológicas, aunque han transformado las industrias. “En Okus estamos trabajando con una herramienta que usa la tecnología para ayudar a resolver ese problema. Más que una aplicación, es el cambio de mentalidad”.