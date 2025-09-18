Gobierno designa veedores para asegurar licitación del Monorriel de Santo Domingo

El Consejo Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de República Dominicana (FITRAM), encabezado por el ministro José Ignacio Paliza, adoptó medidas orientadas a garantizar la transparencia y la supervisión ciudadana en el proceso de licitación del Monorriel de Santo Domingo.

Mediante el acta número 04-2025, de fecha 8 de agosto de 2025, se dispuso la conformación de un Comité de Observación Ciudadana, integrado por Franklin Báez, Pedro Silverio y Sarah Fernández, profesionales de reconocida solvencia técnica y moral.

El comité acompañará la licitación pública para la Contratación de la Ingeniería de Detalle y la Construcción de las Obras de Infraestructura y Sistemas Conexos del Monorriel de Santo Domingo (Fase 1), referencia FITRAM-CCC-LPN-2025-0001, contribuyendo al cumplimiento de los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas.

De manera complementaria, el ministro Paliza remitió comunicaciones al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), solicitando la remisión de perfiles que, puedan fungir como peritos técnicos en el proceso licitatorio.

En las misivas, José Ignacio Paliza manifestó la disposición del Gobierno de considerar otros esquemas de colaboración con los perfiles recomendados por las academias, en aras de fortalecer el acompañamiento técnico e institucional en el desarrollo de esta obra estratégica para la movilidad del Gran Santo Domingo.

“Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con una gestión participativa y responsable en la ejecución del Monorriel de Santo Domingo, uno de los proyectos de transporte masivo más relevantes para el futuro de República Dominicana”, afirmó Paliza.

Asimismo, el titular del MINPRE invitó a visitar el portal web de FITRAM, en el apartado de Compras y Contrataciones para conocer el pliego de condiciones de la licitación cuya fecha de recepción de ofertas está pautada para el 23 de octubre del presente año.