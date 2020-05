Gobierno dice portadores asintomáticos del COVID-19 representan un 30%

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, reiteró hoy el llamado a la población a continuar con las medidas de distanciamiento y otras establecidas para prevenir el COVID-19, tras citar que los portadores asintomáticos del virus representan el 30%.

En su habitual intervención al país, desde el Palacio Nacional, Montalvo indicó ninguna medida reemplazará o eliminará la necesidad del uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de las manos permanentemente y otras ya conocidas.

“Hay que entender que este es el primer nivel de la pirámide de prevención. Estas son rutinas que debemos mantener en nuestra vida diaria, hasta que se descubra una vacuna o un método de tratamiento realmente transformador. Es decir, será algo permanente hasta este momento”, enfatizó.

Sostuvo que el segundo nivel de prevención es la cuarentena voluntaria que debe mantener la población de mayor riesgo, que incluye los mayores de 60 años o pacientes crónicos.

“Este segundo piso no tiene que ver con cuarentena si o cuarentena no, debe ser, al igual que las medidas de prevención, permanente mientras no termine el brote de Coronavirus, incluso si se levantan las medidas del estado de emergencia para el resto de la población”, aclaró.

Segunda ola del virus. El funcionario explicó, además, la importancia de tener en cuenta la opinión de diversas voces entre la comunidad científica, las cuales alertan de una segunda ola de coronavirus.

“Este análisis de la segunda ola ha comenzado mientras muchas regiones, como la nuestra, aún se debaten en medio de la primera ola de la pandemia”, dijo.

Agregó que al referirse a este tema, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, de Estados Unidos, Robert R. Redfield, aseguró que una segunda ola en el invierno de 2020-21 “podría ser peor de lo que hemos experimentado esta primavera”.

Sostuvo que por esa razón el Estado seguirá equipando el Sistema Nacional de Salud, asegurando la disponibilidad de tests y disponiendo de espacios de aislamiento y tratamiento suficientes.