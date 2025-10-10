Gobierno entrega 95 apartamentos en Pedro Brand

Presidente Luis Abinader hace entrega de viviendas.

El presidente Luis Abinader encabezó ayer la entrega de 95 nuevos apartamentos en el Residencial Pablo Mella Morales II, en Pedro Brand, provincia Santo Domingo, beneficiando de manera directa a 380 personas que ahora cuentan con un hogar digno y seguro.

El complejo habitacional, que abarca una superficie de 33,800 metros cuadrados, contempla 160 apartamentos en total, que constan de tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina, balcón y área de lavado.

Además, cuenta con un parqueo y acceso a espacios comunes que incluyen un gazebo, áreas verdes y áreas de juegos para niños.

Fondos

La inversión total del proyecto urbanístico, ejecutado a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), asciende a RD$359 millones, de los cuales RD$277 millones corresponden al aporte del sector privado y RD$82 millones subsidiado por el Gobierno. Estas unidades se suman a las 18,000 viviendas que el Gobierno ha entregado durante estos cinco año de gestión.

En su intervención en el acto, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, ponderó la importancia del proyecto, tras precisar que impactará de manera positiva a las familias beneficiadas. “Este día representa un logro significativo para las 95 de las más de 400 familias que el Banco de Reservas está financiando dentro de este proyecto, siguiendo las instrucciones del presidente Abinader de respaldar el acceso de más dominicanos a una vivienda digna”, precisó.

Asistieron al acto la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Leyba; el alcalde del municipio de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez; la directora del distrito municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez; el director de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán, y del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivienda), John Anderson.

Facilidades

Entre las facilidades cercanas al residencial inaugurado se destacan centros educativos, carreteras y un Centro de Diagnóstico y Atención Primaria, lo que garantiza condiciones óptimas para el bienestar de las familias.

