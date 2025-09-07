Gobierno entrega tres nuevas obras turísticas con inversión superior a los RD$260 millones en Puerto Plata

Presidente Abinader transforma a Puerto Plata con obras turísticas, inversión millonaria y proyectos de desarrollo

Mandatario también supervisa los trabajos de construcción de la planta de procesamiento y valorización de residuos sólidos en el municipio San Felipe; lanza programa de titulación, encabeza operativo médico del Ministerio de Defensa, visita el vertedero municipal, conversa con jóvenes y realiza reunión de trabajo sobre el proyecto Punta Bergantín.

Ministro de Turismo informa que el Gobierno ha invertido más de RD$1,400 millones solo en el sector turístico de esta provincia.

Puerto Plata.- Con una inversión superior a RD$262 millones en tres nuevas obras turísticas y más de RD$1,400 millones destinados solo al sector en esta provincia, el presidente Luis Abinader encabezó este domingo una jornada de gran impacto en Puerto Plata, que incluyó la inauguración de infraestructuras, la supervisión de la planta de residuos sólidos, encuentros con jóvenes y la puesta en marcha de iniciativas que consolidan el renacer turístico de la Novia del Atlántico.

Las tres obras turísticas comprenden el acceso a playa Teco, en Maimón; la reconstrucción de aceras y contenes en el Centro Histórico y el edificio que alojará a la filial de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) de Puerto Plata y al Museo de Turismo.

En el acto, el ministro de Turismo, David Collado, informó que el Gobierno ha invertido más de RD$1,400 millones en el sector turístico de la provincia y destacó la importancia de esas obras y su impacto en el desarrollo de la “Novia del Atlántico”, que sigue tomando un nuevo y fuerte impulso, generando cada vez más empleos.

«Estas obras son de trascendental importancia para el turismo en Puerto Plata, ya que estamos hablando del acceso a una de las más visitadas playas de Maimón, la reconstrucción de aceras y contenes en el Centro Histórico y el anhelado edificio que alojará a los periodistas turísticos y al Museo de Turismo de Puerto Plata», expresó el ministro Collado.

Reconstrucción de la vía de acceso a playa Teco

La reconstrucción de la vía de acceso a playa Teco, en el distrito municipal de Maimón, tuvo una inversión de RD$146,229,874 y tendrá un impacto social y turístico en la zona. El área intervenida abarca una longitud de 3.6 kilómetros y un ancho vial de 8.00 metros. Incluye la construcción de dos kilómetros de cunetas longitudinales, la reconstrucción de alcantarillas existentes, limpieza y encache de cañadas, así como señalización horizontal y vertical.

Adompretur

De igual forma, con una inversión de RD$35,485,629, el jefe de Estado entregó el edificio que alojará las oficinas de la filial de Adompretur en Puerto Plata y el Museo del Turismo. La iniciativa busca fortalecer la promoción turística de la provincia a través de los medios de comunicación y poner en funcionamiento un espacio cultural destinado a resaltar la historia del turismo en el país.

El edificio, de dos niveles, contará en su primer piso con el Museo del Turismo, que dispondrá de rampas de acceso para personas con discapacidad, baños y un área de almacén. En el segundo nivel estarán ubicadas las oficinas de Adompretur, con áreas de recepción, salón multiuso, oficinas administrativas, comedor y baños.

Reconstrucción de calles en el casco urbano de San Felipe

En ese mismo orden, el presidente dejó inaugurada la intervención del casco urbano de San Felipe, que incluyó la reconstrucción de once calles con una inversión de RD$79,855,074. Entre las calles intervenidas figuran: Antigua Vía Férrea, Restauración, San Felipe, 30 de Marzo, Aserradero, Los Jazmines, El Morro y 27 de Febrero, entre otras.

Los trabajos comprendieron la construcción de más de 9,436 metros lineales de contenes, 13,497 metros cuadrados de aceras, la readecuación de la capa de rodadura en tres ejes vitales equivalentes a 2,273 metros cuadrados de asfalto, así como la instalación de rampas de acceso universal.

Vertedero de Puerto Plata

Posteriormente, el presidente Luis Abinader realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la planta de procesamiento y valorización de residuos sólidos en el municipio San Felipe, donde el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, resaltó que con la puesta en marcha del nuevo modelo de disposición final de desechos sólidos se pondrá fin a uno de los problemas más críticos y vergonzosos que durante años afectaron a la provincia y a su potencial turístico.

El funcionario explicó que, gracias a los nuevos instrumentos legales en materia medioambiental con los que cuenta la República Dominicana, ha sido posible implementar un sistema moderno que marcará un antes y un después en la gestión de residuos.

De su lado, Alfredo Acebal, gerente del proyecto Jaime Manuel Campos Power Recycling, destacó la construcción de un moderno relleno sanitario y una planta de valorización con capacidad para manejar alrededor de 1,500 toneladas diarias de desechos sólidos. Señaló que el proyecto generará entre 1,000 y 1,500 empleos, tanto directos como indirectos, en su mayoría para residentes de la zona.

Reunión con 350 jóvenes estudiantes

En el marco de su visita a la provincia, el presidente Luis Abinader sostuvo un conversatorio con 350 jóvenes estudiantes de liceos públicos, colegios privados y del programa de Inglés por Inmersión en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Durante el encuentro, los estudiantes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes, aspiraciones y propuestas para el futuro del país, las cuales fueron escuchadas atentamente por el presidente Abinader, quien compartió su visión sobre el papel fundamental que juega la juventud en el desarrollo y crecimiento de la nación.

El mandatario resaltó que su gestión ha priorizado la generación de empleos y la mejora de los ingresos de los dominicanos, logrando un aumento del 46% en términos reales en los sueldos del sector privado. Señaló, además, que el Gobierno trabaja activamente en la modernización de los servicios públicos y destacó que la mayor expansión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se ha producido durante su administración.

Asimismo, Abinader explicó que se están dando pasos firmes hacia la incorporación de la Inteligencia Artificial en el sistema educativo, con miras a preparar mejor a los jóvenes frente a los retos del futuro. Anunció también que la próxima semana se conformará una comisión sobre la Calidad de la Educación, orientada a reforzar la enseñanza del inglés y las tecnologías, al tiempo que expresó su interés en que cada ciudad del país cuente con un politécnico para ampliar las oportunidades de formación técnica y profesional.