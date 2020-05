“Gobierno ha abusado del sector transporte; choferes no morirán de coronavirus, sino de hambre”

El presidente del Consorcio Nacional del Transporte (CONATRA), Antonio Marte declaró este lunes que el gobierno está en el aire, lo están mal asesorando y no está hablando la verdad, pues en el sector transporte el gobierno ha abusado, se ha mostrado como un enemigo y un resentido total.

“El discurso del presidente es político y vacío no para resolver crisis del país, porque el gobierno lo que ha hecho en el sector transporte de República Dominicana, es quebrarnos a todos; aquí hay empresas que 15 días mas no podremos abrir, porque no tenemos con que seguir pagando los gastos fijos que generan estas empresas”, indicó Marte mientras era entrevistado por vía telefónica en el programa radial “Tu Mañana”, transmitido diariamente de 6 a 11 a.m., a través de Cachicha.com, en Facebook, Instagram, Twitter y la emisora 91.7 FM. La Rocka.

El dirigente choferil advirtió que muchas empresas tendrán que realizar una suspensión masiva de sus empleados, señaló que tendrán que cancelar a más de un millón de personas, por lo que planteó que esto se puede evitar si aprueban la entrega del por lo menos el 30% del dinero de los fondos de pensiones que gestionan las AFP, pues si se devuelve ese dinero a los trabajadores la economía puede fluir.

En otro sentido, también consideró que abrieron los servicios de transporte del Metro y de la Omsa, por ser fuente de dinero que se genera, se queda en el Estado, y con este se puede jugar, propuso al gobierno como alternativa que en los carros y las guaguas solo monten la mitad de su capacidad pero aseguró no hay regulación para lograr esto.

El representante del transporte señaló además, que al abrir la economía de manera parcial no será posible trasladar a los empleados que utilizan transporte interurbano, como los que viven en San Cristóbal, Haina, Villa Altagracia, San Pedro de Macorís, Bonao, aquellos que laboran de manera interprovincial, no se van a mover si no tienen vehículos propios, pues seguirá prohibido el servicios de transportes interurbanos, medida que consideró ser un disparate que no concuerda.

Al mismo tiempo aseguró que con esta situación los choferes del transporte no morirán de coronavirus, pero si del hambre.

Marte afirmó que al gobierno se le ha ido de la mano la situación económica y el control de la epidemia, porque no estaba preparado y todos los recursos se los está dando a un solo candidato.