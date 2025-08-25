  Gobierno ha ejecutado RD$75,054.7 millones en gasto vinculado al cambio climático  

Cambios en el Gobierno: lista de funcionarios que quedaron sin funciones

El Gobierno Central, hasta julio de 2025, ejecutó RD$75,054.7 millones en gasto vinculado a cambio climático, lo que equivale al 52.8% del presupuesto inicial y al 0.9% del producto interno bruto (PIB).

De este monto, RD$21,432.2 millones (28.6%) correspondieron a gastos con impacto positivo, mientras que RD$53,622.5 millones (71.4%) generaron un impacto negativo.

La mayor parte de los recursos con impacto negativo, RD$52,875.8 millones (98.6%), están vinculados a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes termoeléctricas, de acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto.

En cuanto a la distribución por finalidad, los servicios económicos representaron el 92.8% del gasto total.

La distribución es la siguiente:

• RD$54,136.5 millones en energía y combustible;

• RD$14,975.9 millones en transporte;

• RD$472.1 millones en minería, manufactura y construcción;

• RD$89.3 millones en agropecuaria, caza, pesca y silvicultura.

La finalidad de protección del medio ambiente representó el 6.4% del gasto total, con una ejecución de RD$4,804.8 millones, de los cuales el 69.0% (RD$3,314.1 millones) se destinó a la protección de la biodiversidad y la gestión de desechos.

Por otro lado, la finalidad de servicios generales registró una ejecución de RD$576.2 millones (0.8%), destinados en su totalidad a la función de justicia, orden público y seguridad.