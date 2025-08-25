  Gobierno ha ejecutado RD$75,054.7 millones en gasto vinculado al cambio climático  

El Gobierno Central, hasta julio de 2025,  ejecutó RD$75,054.7 millones en gasto vinculado a cambio climático, lo que equivale al 52.8% del presupuesto inicial y al 0.9% del producto interno bruto (PIB).

De este monto, RD$21,432.2 millones (28.6%) correspondieron a gastos con impacto positivo, mientras que RD$53,622.5 millones (71.4%) generaron un impacto negativo.

La mayor parte de los recursos con impacto negativo, RD$52,875.8 millones (98.6%), están vinculados a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes termoeléctricas, de acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto.

En cuanto a la distribución por finalidad, los servicios económicos representaron el 92.8% del gasto total.

La distribución es la siguiente:

• RD$54,136.5 millones en energía y combustible;

• RD$14,975.9 millones en transporte;

• RD$472.1 millones en minería, manufactura y construcción;

• RD$89.3 millones en agropecuaria, caza, pesca y silvicultura.

La finalidad de protección del medio ambiente representó el 6.4% del gasto total, con una ejecución de RD$4,804.8 millones, de los cuales el 69.0% (RD$3,314.1 millones) se destinó a la protección de la biodiversidad y la gestión de desechos.

Por otro lado, la finalidad de servicios generales registró una ejecución de RD$576.2 millones (0.8%), destinados en su totalidad a la función de justicia, orden público y seguridad.

Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo.

Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.

