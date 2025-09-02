Gobierno anuncia adquisición de terrenos del Hotel Santo Domingo para hacer centro de convenciones

La nueva obra traerá oportunidades económicas, comerciales y de empleos para todos los dominicanos

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció este martes la adquisición de los terrenos del hotel Santo Domingo para la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Santo Domingo, el cual cambiará el modelo turístico en la capital.

Asimismo, la nueva obra traerá oportunidades económicas, comerciales y de empleos para todos los dominicanos.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el presidente Abinader manifestó que no le cabe ninguna duda de que tanto el proyecto de construcción como la puesta en operación del centro de convenciones serán de gran éxito.

«Este éxito no será solamente para la ciudad de Santo Domingo, donde van a tener los efectos inmediatos, sino también para todo el país», aseguró el mandatario.

Del mismo modo, el jefe de Estado felicitó al ministro de Turismo, David Collado y a la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, «estamos seguros de que este será un gran proyecto a favor de Santo Domingo y todo el país».

David Collado

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado señaló que el nuevo centro de convenciones marcará un hito en la historia de éxito del turismo en el país.

Collado destacó los logros históricos en la industria turística de República Dominicana y aseguró que seguiremos avanzando con esta obra a favor de todo el país. Destacó que la marca de República Dominicana brilla en el mundo y está «simplemente de moda», al tiempo que afirmó que la colaboración y el trabajo conjunto han sido clave para alcanzar este éxito.

La construcción se realizará con la asesoría del la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), la cual es un consorcio que organiza ferias, salones, y congresos responsable d la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

Reacciones al anuncio del centro de convenciones

Juan (Papo) Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles, expresó su entusiasmo por el proyecto, afirmando que «era una añoranza» y felicitó al gobierno en nombre del sector turístico, destacando que el centro de convenciones cambiará el modelo turístico del país.

Por su parte, Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA, destacó la importancia del proyecto, señalando que traerá enormes beneficios en términos de empleos y crecimiento económico, y expresó su satisfacción por formar parte de este proyecto.

