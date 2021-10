Gobierno inicia construcción de complejo deportivo en Manoguayabo.

El presidente de la República, Luis Abinader, y el expelotero y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, Pedro Martínez, dieron este sábado el «Primer picazo» en la construcción del complejo educativo y deportivo «Hay Poder en Aprender», del sector San Miguel de Manoguayabo en Santo Domingo Oeste.

El levantamiento de la obra se realizará a través de una alianza «público-privada» entre la Fundación Pedro Martínez y el Gobierno, dónde los terrenos serán aportados por el exastro de Grandes Ligas, mientras que los ministerios de Educación y Obras Públicas serán los encargados de aplicar el presupuesto y la mano de obra.

El ministro de Obras Públicas, reveló que la obra cuenta con un presupuesto de casi 800 millones de pesos, sin contar con el valor de los terrenos donde se construirán ya que estos fueron facilitados por Martínez, quien los compró en 1998 tras ganar el premio del Cy-young.

«Yo no quiero que ustedes les den gracias al Gobierno, somos nosotros que tenemos que darle las gracias a ustedes que después de ustedes obtener lo que Dios le dio, devolver a la sociedad…este tipo de proyectos me llenan tanto de emoción que le voy a pedir a Pedro que cuando yo salga de la Presidencia, en la última silla me guarden un espacio en esa fundación», dijo Abinader.

El complejo contará con un edificio de gestión y servicios comunitarios; cinco edificios docentes, un edificio de talleres técnicos, área de laboratorios de ciencias, cuatro canchas compartidas de voleibol y baloncesto, un estadio de béisbol con caja de bateo y de picheo, un edificio de gimnasio y disciplinas de combate.

También un polideportivo techado, dos comedores escolares, una pista de atletismo, un multiusos, una clínica integral de servicios de salud, un museo deportivo, un huerto, un almacén, una villa olímpica para atletas y voluntarios, área de cafeterías, cuatro áreas de parqueos, entre otras instalaciones.

En el complejo se impartirán los niveles inicial, básico, secundario y técnico profesional además de que ofrecerán las carreras técnicas orientadas al deporte como acondicionamiento y entrenamiento deportivo, animación físico-deportiva y socorrismo, cuidados de enfermería y promoción de la salud con subespecialidad en deportes, servicios gastronómicos con subespecialidad en deportes, prevención de riesgos laborales con aplicación general y deportiva.

De su lado, Martínez dijo: «Para mí esto es un milagro, estoy súper súper emocionado con esto, solo quiero decirles a todos que ustedes se han convertido en parte de lo que ha sido un sueño para mí, un sueño para mí comunidad».

De su lado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró que el nuevo modelo se fundamenta en la empleabilidad cuyo objetivo es lograr que un bachiller graduado pueda vivir de lo que aprendió durante su recorrido de 12 años.