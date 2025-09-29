Gobierno invertirá RD$658 millones en Santiago

El presidente Luis Abinader anunció ayer en Santiago de los Caballeros el inicio del remozamiento integral del Hospedaje Yaque, la construcción del proyecto Mirador del Yaque ubicado en área conocida como el “Nueva York chiquito” y varios trabajos de saneamientos con inversiones de RD$658 millones

Precisó que a través del presupuesto complementario aprobado la pasada semana, el Gobierno transfirió ese monto millones para iniciar los trabajos.

El 70 % de los recursos será destinado al Hospedaje Yaque y el 30% restante para obras de saneamiento, incluyendo la cañada de Gurabo y el área conocida como “Nueva York chiquito”, que -se ha informado- será transformada en un parque.

“El Hospedaje Yaque es un clamor de décadas; aquí se mueve la economía de cientos de pequeños y medianos comerciantes, así como de agricultores de toda la región que vienen a vender sus productos.

Confió en que el proceso de licitación se inicia para que la construcción del hospedaje arranque en el plazo de un mes y dijo que, si la ejecución de obra avanza con eficiencia, estaría lista en el primer trimestre del año 2027. Puntualizó que “siempre dije que las grandes obras las haría el gobierno central y las pequeñas y medianas las haríamos acompañados del ayuntamiento, y eso es lo que estamos cumpliendo hoy”.

Prevé que el diseño debe incluir a pequeños, medianos y grandes comerciantes. “Nadie puede quedar fuera. Queremos que sea una solución integral y participativa”.

El alcalde Ulises Rodríguez consideró “histórica la visita del presidente Abinader a esta ciudad y anunciar la construcción del Gran Hospedaje Yaque, una obra de tres niveles que transformará el mercado y garantizará mejores condiciones de inclusión y participación para los comerciantes y usuarios”.

Informó que ya fueron transferidos los fondos para iniciar los trabajos, “dando cumplimiento a un compromiso asumido por el presidente Abinader con el desarrollo de Santiago”.

Rodríguez refirió que por años ese mercado permaneció en condiciones de abandono, pese a su relevancia en la comercialización de la mayoría de los alimentos que se consumen en la región.

Explicó que la construcción del Gran Hospedaje Yaque busca ordenar el espacio y dotarlo de las condiciones necesarias para impactar de manera positiva en la salud, la economía y la vida social de la población de Santiago.

El sábado en SDN

El sábado el mandatario visitó el municipio Santo Domingo Norte donde encabezó una mesa de trabajo con sus principales autoridades, para seguimiento a las obras y proyectos se ejecutan y los que se ejecutarán para responder a las necesidades de sus habitantes, conforme al Presupuesto 2026, en Los Guaricanos, Villa Mella, Sabana Perdida y La Victoria.