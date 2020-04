Gobierno lanza advertencia a quienes violen medidas frente al COVID-19

El presidente de la Comisión de Alto Nivel para la prevención y contención del COVID-19, Gustavo Montalvo, advirtió hoy que el Ministerio Público y la Policía Nacional activarán todas las acciones legales para sancionar a quienes violen las medidas establecidas frente al coronavirus, ” siempre manteniendo el necesario respeto a los derechos humanos”.

En su acostumbrada rueda de prensa desde el Palacio Nacional, Montalvo dijo que el peligro del virus está aún en las calles, razón por lo cual no se deben bajar las medidas de distanciamientos y otras que han sido anunciadas para prevenir la enfermedad.

Asimismo, exigió a las instituciones públicas y al sector privado autorizado a mantener sus operaciones, que apliquen las medidas de distanciamiento social y protección, tanto para su personal como para los usuarios de sus servicios.

“Abrir negocios, desplazamientos en colectivo, actividades sociales y cualquier tipo de aglomeración se traducirá sin duda en nuevos contagios, visitas al hospital y sobrecarga de los recursos médicos” enfatizó el funcionario-

Autobuses. En ese sentido, enfatizó que siguen estando prohibidos los autobuses y minibuses del transporte público de pasajeros, al tiempo que advirtió que cualquiera que sea visto transitando será detenido por las autoridades correspondientes.

“Si bajamos la guardia perderemos el terreno conquistado contra la enfermedad. No es un juego, lo estamos viendo en todo el mundo. Hablamos de miles de fallecidos. Vean cómo se han multiplicado las cifras de contagio en Estados Unidos en los últimos días porque no se tomaron las medidas de aislamiento. No podemos volver a tener calles llenas de gente, establecimientos abiertos y aglomeraciones de personas”, insistió.

“Debemos mantener las medidas de forma estricta, tenemos que seguir alerta y cumplir con nuestro deber individual y colectivo para protegernos, a nosotros y a los nuestros. El riesgo de contagio sigue en la calle. Salgan solo a adquirir los productos de primera necesidad y cuando deban hacerlo, salgan protegidos. Tápense la boca y la nariz con lo que tengan en casa, pero no se arriesguen, no lo tomen a la ligera”, puntualizó.