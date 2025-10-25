Gobierno mantiene sus medidas; Melissa casi es un huracán

Las lluvias provocadas por la tormenta Melissa, que podría convertirse en huracán en los próximos días, seguirán en el fin de semana, con mayor intensidad en sobre el litoral sur y la provincia Barahona y áreas cercanas, por lo que presidente Luis Abinader ordenó mantener el cierre de labores en las 12 provincias que están en alerta para evitar pérdidas de vidas y daños a la propiedad.

El mandatario habló en el Palacio Nacional junto a la vicepresidenta Raquel Peña, tras otra reunión de seguimiento a la tormenta Melissa y a las medidas preventivas para preservar vidas y mantener la seguridad de la población, las cuales serán revisadas hoy sábado a las 9:00 a.m. por el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez y las instituciones de socorro del Gobierno.

“En una gran parte del territorio nacional continúa lloviendo”, dijo el presidente Abinader tras observar que “estamos ante una de las tormentas, según los expertos y analistas, más erráticas y que por más tiempo está afectando al territorio nacional”.

Afirmó que todas las instituciones del Estado trabajan para proteger las zonas de peligro y para que el país pueda regresar a la normalidad lo más pronto posible.

Lluvias seguirán

Se prevé que las lluvias continuarán hoy en el Gran Santo Domingo, dirigiéndose hacia el sur/suroeste en los próximos dos días y podrían extenderse hasta la próxima semana.

Por su parte, Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), explicó que la tormenta Melissa se desplazaba anoche al norte y podrían hacer un giro hacia el oeste acercándose más a la península de Haití, por lo que su campo nuboso podría acercarse más al litoral sur del país.

Advierten a no cruzar ríos, arroyos y cañadas que tengan altos volúmenes de agua, no usar balnearios, por la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen y si es necesario ir a los albergues que tienen preparados, entre estos dos en la provincia de San Juan, uno en San Cristóbal y otro en el Distrito Nacional, donde ayer habían 61 personas albergadas.

Jornada laboral

Aunque la jornada laboral en la mayoría de empresas públicas y privadas seguirán suspendidas, los servicios esenciales, como farmacias, supermercados, venta de combustibles y transporte, seguirán funcionando para facilitar el acceso a alimentos perecederos, medicamentos y bancos comerciales.

Hay 26 provincias en alerta, 12 en rojo, 11 en amarilla y tres en verde por previsión de daños.