Gobierno mantiene suspendida la docencia y la jornada laboral sector público y privado para este viernes por tormenta Melissa

El Gobierno ratificó este jueves todas las medidas tomadas por la tormenta tropical Melissa. En ese sentido, se mantienen suspendida las labores en los sectores público y privado solo en las provincias en alerta roja, y la docencia a nivel nacional.

Durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader dijo que solo los bancos podrán operar este viernes. Las decisiones serán revisadas este viernes, según el comportamiento del fenómeno meteorológico.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que están en alerta roja el Distrito Nacional, Peravia, Barahona, San Cristóbal y Santo Domingo. Este jueves dijo que se agrega a la lista La Romana, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Mientras que en alerta amarilla figuran: La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde se encuentran: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte. La tormenta tropical Melissa fue localizada a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

Más detalles en breve…