Gobierno mantiene suspensión clases y labores por lluvias Melissa

El Presidente Luis Abinader Corona, Y Gloria Ceballo y Juan Manuel Mendez , Hablaron en rueda dePrensa sobre la Tormenta Melisa, Fotos Jose Francsco.

El Gobierno mantendrá la suspensión de la docencia y labores en empresas hasta este viernes, con excepción del transporte de combustibles, venta de medicina y alimentos, como medida preventiva por las lluvias generadas por la tormenta Melissa, en su paso por el sur de República Dominicana.

«Hemos estado dando seguimiento a este fenómeno desde el día de ayer, un fenómeno, por cierto, bastante irregular», dijo el mandatario, quien preside el Consejo de Prevención, Mitigación y Respuesta, en rueda de prensa la tarde ayer, en el Palacio Nacional, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, ministros y directores generales.

Agregó que, «hasta el momento las presas están bajo control, solo está vertiendo la Sabaneta y se están tomando las precauciones de lugar allá, en la provincia San Juan».

«Estamos en sesión permanente, es una tormenta muy errática, con un movimiento de traslación de casi cuatro kilómetros, casi estática, estacionaria. Lo que queremos es tener mucha precaución, porque nuestra finalidad es salvar vidas y propiedades», precisó.

A seguidas, añadió: «Lo que esperamos es que se aleje lo más posible, pero tenemos que ser precavidos». Puntualizó que anoche Melissa estaba a 485 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, con un campo nuboso que dejará precipitaciones en República Dominicana.

Alerta del COE

De su lado, Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), informó que, «se mantendrán los mismos niveles de alerta que se anunciaron el pasado martes en la noche. Se mantiene en alerta roja nueve provincia, en amarilla 13 y en verde, tres». Estimó que el desarrollo y evolución de Melissa es hasta ahora bastante errático, con movimientos de traslación de cuatro kilómetros por hora.

«Se mantendrá el cierre de las nueve provincias en alerta roja, donde la población debe mantenerse en casa, por prevención y seguridad», puntualizó.

Expresó que están fuera de esa medida quienes transportan medicina, combustible y alimentos perecederos. Asimismo, que los supermercados estarán abiertos hasta las 10 de la noche.

Indomet

En tanto, que Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), reiteró que el riesgo para el país es el acumulado de lluvia que podría registrarse, a medida que Melissa se acerque más a la península de Haití. Se prevé que las lluvias que se podrían registrar sobrepasarían los 300 milímetros, siendo mayores en la madrugada del jueves, durante todo el día y parte del viernes.