Gobierno mantiene suspensión laboral

La vicepresidenta cuarta y el Gobierno mantiene la suspensión de la docencia a nivel nacional, mientras las actividades laborales seguirán suspendidas hasta este sábado en las provincias en alerta roja.

Igualmente, anunció el reforzamiento de la seguridad y los operativos de socorro por las lluvias que deja la tormenta Melissa en su paso por el país.

La información la ofreció anoche la presidente Luis Abinader, quien preside el Consejo de Prevención, Mitigación y Respuesta de Desastres, en una rueda de prensa en el Palacio Nacional. Junto a la vicepresidenta Raquel Peña y más de 20 funcionarios miembros de ese organismo, tras una reunión de más de seis horas, indicó que solo la Tesorería Nacional y la Contraloría Nacional laborarán hoy para atender los compromisos financieros de fin de mes del Gobierno. Adelantó que tanto los ministerios de Educación (Minerd) como las empresas. «Ante esta errática y lenta tormenta que ha provocado severos daños en esta parte del caribe, y está afectando entre otros países a la República Dominicana, hemos tomado unas primeras medidas especiales para salvar vidas, evitar daños a la propiedad y garantizar la continuidad del estado dominicano», acotó el mandatario.

Dijo que han estado monitoreando la tormenta «que tiene apenas una velocidad de traslación de 4 kilómetros por hora, es prácticamente estacionaria, y hemos revisado la situación para el día de mañana».

Afirmó que el Consejo de Prevención, Mitigación y Respuesta de Desastres continuará hoy en sesión permanente y monitoreando la tormenta.

Especificó que los servicios esenciales se mantienen como son las ventas de medicamentos, de alimentos, combustibles y transportes, también en algunas áreas de los bancos comerciales.

El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, informó que hay 20 provincias en alerta amarilla, tienen amarilla y tres en verde. En Monte Cristi emitió una alerta amarilla adicional al desastre el embalse de la presa de Taveras, y como medida preventiva para supervisar las zonas bajas, incluyendo Los Verdes y Castañuelas.

Precisó que en las provincias que están en alerta roja se mantienen las mismas restricciones que el Gobierno anunció. «Lo único que ampliamos es a San Pedro de Macorís, La Romana y también a Monte Plata. Siguen las mismas restricciones en relación a la suspensión de clases a nivel nacional», acotó Méndez.

Refuerzan seguridad

El presidente Abinader dijo que dio instrucciones al Ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional para ejecutar acciones conjuntas con el objetivo de evitar actos delictivos, sociales, los robos en casas deshabitadas y situaciones en las vías públicas.