Gobierno Nicaragua da por concluido diálogo con oposición

El gobierno de Nicaragua envió una carta al representante del papa Francisco y a la OEA en la que dio por concluido el proceso de diálogo con la oposición, dijo el jueves el nuncio apostólicoáen Managua.

Hasta ahora el gobierno no ha publicado el documento, pero en declaraciones a AP, el nuncio Waldemar Somertag indicó que recibió una carta firmada por el canciller Denis Moncada en la que la gestión de Daniel Ortega le comunicó al Vaticano que la negociación con la Alianza Cívica (AC), “culminó con la ausencia definitiva de la otra parte“. En mayo los miembros de la AC abandonaron la mesa de diálogo con el objetivo de presionar al gobierno para que excarcele a más de 700 detenidos que la oposición consideraba “presos políticos” y que salieron de prisión finalmente el 11 de junio. Somertag dijo tener conocimiento de que la misma carta fue enviada a la OEA. Tanto el nuncio como el representante de la OEA, Luis Rosadilla, sirvieron como testigos y acompañantes de las negociaciones desarrolladas entre febrero y mayo. Por la tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en su cuenta de Twitter “lamenta” la intención del gobierno nicaragüense de no continuar el diálogo “en un contexto de persistencia de violaciones a los (hash)DDHH y ante la necesidad de reformas que garanticen la no repetición”. Agregó que el organismo “observa” que la crisis persiste y que “hay persecución a opositores por medio de detenciones, amenazas y asedio; faltan investigaciones imparciales en los asesinatos que siguen ocurriendo; las libertades públicas permanecen suspendidas”. Las protestas de 2018 en Nicaragua fueron reprimidas con violencia por policías y paramilitares y dejaron al menos 325 civiles muertos.