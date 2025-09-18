Gobierno presentó Plan Hidrológico Nacional 2025-2045

El ministro de la Presidencia, Andrés Bautista; la embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos; el director Indrhi, Olmedo Caba, y el ministro Paíno Henríquez.El ministro de la Presidencia, Andrés Bautista; la embajadora de España, Lorea Arribalzaga Ceballos; el director Indrhi, Olmedo Caba, y el ministro Paíno Henríquez.



El Gobierno, presentó ayer a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Plan Hidrológico Nacional 2025 – 2045, instrumento de planificación que traza las medidas que se implementarán en el sector hídrico para avanzar hacia la gestión sostenible del agua en los próximos veinte años.

El documento se elaboró con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).

La actividad se realizó en sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y fue encabezada por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; la embajadora de España en el país, Lorea Arribalzaga Ceballos; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, y el director del INDRHI, Olmedo Caba.

Henríquez afirmó que “lo que no se mide no se gestiona. La medición y el monitoreo constituyen la columna vertebral de una gestión hídrica seria y responsable. Contar con un plan actualizado, que integre diagnóstico, balance hídrico y medidas de adaptación al cambio climático, es una muestra clara del compromiso de nuestra gestión con la sostenibilidad y la protección de los recursos hídricos del país.”

En tanto, la embajadora Arribalzaga Ceballos expresó durante su intervención que en el acto, que “a través del FCAS, hemos trabajado proyectos ya concluidos con resultados visibles y dos continúan avanzando”. Destacó el respaldo que por más de 12 años la Cooperación Española ha dado en programas de acceso al agua y saneamiento en zonas rurales, junto al Inapa, beneficiando a más de 500 mil personas.

La diplomática agregó que “estas intervenciones han permitido, entre otras cosas, que el país disponga de una Estrategia Nacional de Saneamiento y del Plan Hidrológico Nacional que hoy (ayer) se presenta.”

Caba, quien dio apertura al acto, señaló que el Plan Hidrológico Nacional constituye una hoja de ruta para garantizar la seguridad hídrica, promover el uso racional del agua y proteger los ecosistemas fluviales, impactando a más de 10 millones de habitantes en el país.

Dijo que “la elaboración del Plan se distinguió por un proceso de socialización participativa, con consultas en las diferentes regiones hidrográficas, donde se validaron los resultados y se incorporaron las visiones de instituciones, sectores productivos, usuarios y ciudadanía.

Agregó que el Plan Hidrológico Nacional 2025- 2045 representa una columna vertebral de una visión de Estado”.

Puedes leer: Buscan fortalecer al sector chocolate y transformar cacao

Explicó que entre los principales retos que motivaron su formulación figuran el incremento sostenido de la población, la contaminación de fuentes de agua por desechos agrícolas, industriales y urbanos, la falta de cultura de conservación, vertederos que drenan a los acuíferos y las deficiencias en educación ambiental. Indicó que a eso se suma que el país presenta un índice de presión hídrica del 42 %, lo que refleja la urgencia de aplicar medidas sostenibles de gestión.

Caba dijo que el Plan, que fue presentado por Juan Saldaña, director de Planificación para el Desarrollo Institucional del Indrhi y coordinador del PHN, incluye resultados como el balance hídrico nacional, un inventario de obras hidráulicas y sanitarias y una línea base para la planificación.

Además, incorpora plataformas digitales para estimar disponibilidad y demanda de agua, y para administrar los derechos de uso. También contempla la propuesta de reglamento de otorgamiento de usos del agua, lineamientos para una Política Hídrica Nacional.