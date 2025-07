Gobierno recupera RD$6,500 millones de la corrupción

El Gobierno, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público recuperó RD$6 mil 500 millones, RD$3,000 millones en forma directa y RD$3,500 millones por casos de las edes, recursos que irán al Presupuesto del Estado; otros RD$130 mil millones están en proceso de recuperación, informó en LA Semanal el presidente Luis Abinader.

También resaltó que RD$853 mil millones fueron supervisados por la Dirección de Compras, que evitó que se cometieran irregularidades contra el Estado dominicano.

El mandatario trató el tema en el Palacio Nacional junto a los directores de Etica Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel y de Fernando Henríquez, del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, que fue creado en el año 2021.

“Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos. No importa quién sea, no importa en el momento que sea, no importa la condición de la persona, serán llevados a la justicia, si tienen acciones que los comprometen con la corrupción”, sentenció.