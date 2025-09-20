Gobierno resalta medición de Latinometrics: coloca gestión de Luis Abinader entre las de mayor transparencia de AL

El gobierno del presidente Luis Abinader se encuentra entre los de mayor transparencia en la administración de sus presupuestos, conforme registra Latinometrics, institución dedicada a visualizar el potencial de América Latina en mercados, negocios y tendencias en la región.

De 16 países latinoamericano evaluados el gobierno que preside el presidente Abinader se encuentra en tercer lugar, cercano a los primeros Brasil y México, y por encima de otros 13 países como Perú, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Chile, Argentina y Colombia.

También quedaron por detrás de República Dominicana los gobiernos de Ecuador, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, y Venezuela.

El gráfico del ranking de gobiernos latinoamericanos más transparentes es precedido por la pregunta “¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos países latinoamericanos ocultan sus presupuestos mientras otros muestran cada centavo gastado?».

Latinometrics es una institución con sede en New York, New York, que tiene 147 mil seguidores y hasta 50 empleados, y se define como una publicación que revela loque los medios tradicionales no muestran.