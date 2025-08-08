Gobierno retoma idea de agua presa de Hatillo al Gran Santo Domingo

El presidente Lus Abinader fue el invitado del Almuerzo del Grupo Corripio, el pasado miércoles. José de León.



El Gobierno ha optado por la vieja propuesta de aumentar el suministro de agua en el Gran Santo Domingo trayendo el líquido desde la presa de Hatillo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez.

Con este proyecto se aumentaría la oferta en 10 metros cúbicos, para satisfacer la demanda de manera eficiente durante los próximos diez años.

La información la ofreció el presidente Luis Abinader, durante el Almuerzo del Grupo Corripio, donde detalló que el proyecto se encuentra en fase de diseño y se prevé iniciar la licitación a inicios de 2026.

En el encuentro, Abinader llamó vía telefónica al director ejecutivo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Antonio Suberví Hernández, para confirmar la fecha de licitación de la obra.

Suberví afirmó que actualmente se están interviniendo el 100 por ciento de los acueductos del Gran Santo Domingo (GSD), sin embargo, no serán suficientes para abastecer la demanda, debido al crecimiento poblacional.

Indicó que para este año se espera culminar la ampliación del Barrera de Salinidad y a mediados del 2026 la de Valdesia, que agregarán un 20 % al suministro de agua potable.

Baja inversión

El presidente Abinader criticó que durante 16 años no se haya construido ni un solo acueducto en el GSD.

Recordó que la idea de traer agua desde Hatillo ha sido planteado desde hace muchos años, pero que la obra nunca fue diseñada.

Apuntó que ha habido otras propuestas, pero que aportarían menos cantidad de agua, por lo que se ha optado por Hatillo para “dar por lo menos una decada de tranquilidad” a esta demarcación, con una población de casi cuatro millones de habitantes.

Con la obra también se abastecerá de agua al municipio Cotuí, en Sánchez Ramírez. El proyecto se hará con fondos del Banco Interamericano de Desarollo (BID) y del Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Estamos invirtiendo cinco veces más en agua que en años anteriores”, manifestó el presidente Abinader.

Boca Chica

El presidente también resaltó la inversión en agua potable en los municipios La Caleta y Boca Chica, llevando el servicio a lugares marginados que nunca lo habían tenido.

También reiteró que en ambos municipios próximamente iniciará el proyecto de saneamiento, con la construcción de un amplio sistema de drenaje sanitario que abarcará, además, las provincias San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia. Esa iniciativa está a cargo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) con financiamiento del BID.

Transporte masivo

En cuanto a las obras de transporte masivo que se ejecutan en Santiago y Santo Domingo, Abinader aseguró que serán concluidas en el 2026. En septiembre se harán las pruebas del metro de Los Alcarrizos y en febrero del 2026 las del monorriel de Santiago.

En tanto que, el proyecto del Tren Metropolitano, que llegaría desde el Distrito Nacional hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en el municipio de La Caleta, solo recorrerá hasta la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, por razones presupuestarias.

Al respecto, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, quien acompañó al presidente, informó que se diseña una alternativa de un monorriel, debido a los problemas que se podrían encontrar en el subsuelo de Santo Domingo Este, donde el terreno es muy irregular y que eso podría aumentar los costos significativamente.

Paliza detalló que el trazado iría desde la avenida Máximo Gómez, entre la 27 de Febrero y John F. Kennedy, para tomar parte de las avenidas Leopoldo Navarro y San Martín, salir próximo al Palacio Nacional y cruzar el río Ozama hasta Santo Domingo Este. Paliza dijo que, además, se diseña un proyecto soterrado, pero que el monorriel sería más barato y con menos inconvenientes.

Infraestructura vial

En materia de infraestructura vial, Abinader resaltó la ampliación de la avenida Ecológica, la cual afirmó se constituirá en la segunda entrada a Santo Domingo, desde la región este, conectando directamente con el Puerto Multimodal Caucedo.

Explicó que el diseño fue modificado para no afectar el Jardín Botánico, como pretendía el Gobierno anterior, lo que implicará mayores costos por pago de expropiaciones de propiedades privadas.

Otros proyectos en los que se trabaja son el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar con 27 de Febrero (Pintura), a inaugurarse antes de octubre, ampliación del kilómetro 9 de la autopista Duarte y un paso a desnivel en la Charles de Gaulle, hacia La Victoria. Mientras que el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que se construyen siete circunvalaciones, incluyendo la de Baní, que será inaugurada este mes. También indicó que se encuentran en licitación 9,000 millones para un plan de asfalto a nivel nacional.

“Hemos intervenido prácticamente todas las principales autopistas del país”, sostuvo Abinader.