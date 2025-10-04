Santiago. El Gobierno dominicano inició aquí una defensa nacional de los cinco años de gestión del presidente Luis Abinader, en donde se ha propuesto con la ´verdad´ desmontar las ´mentiras´ que por medio de la manipulación le atribuye a la oposición política del país.

A partir de la fecha, por cada mentira que diga la oposición política, las autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los funcionarios, deberán presentar cinco veces las obras que ha hecho la presente administración pública.

Esta estrategia fue presentada por el alto dirigente político y presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, durante un encuentro con la prensa local.

Participaron la gobernadora provincial Rosa Santos, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Andrés Cueto, el diputado Robinson Díaz, el alcalde de Puñal, Enrique Romero, el Subdirector de Prensa del Presidente, Lucildo Gómez, entre otros funcionarios y dirigentes perremeístas.

Gómez Mazara dijo que la intención de esta iniciativa es generar a partir de la idea y una realidad que hay partido y un gobierno que trabaja y tiene la intención de demostrar a la población las cosas que hacen, lo que están haciendo y que los demás no han hecho.

“Cada vez que un miembro de la Fuerza del Pueblo o el PLD diga algo y vaya a un medio vamos a preguntarle que han hecho ellos y qué hemos hecho nosotros, sin personalizar el debate. La oposición tiene derecho a criticar porque eso mejora sustancialmente la gestión de gobierno”, explicó.

El titular del Indotel recordó que donde se produce el mayor nivel de manipulación es en la política no en los partidos como un recurso y citó que en los Estados Unidos también hay una narrativa de mentiras.

Advirtió que la inteligencia artificial va a contribuir profundamente a la manipulación de la verdad y que hacia el año 2030 este fenómeno va a representar el 3.5 por ciento del PIB.

Obras en Santiago

Gómez Mazara dijo que el Gobierno del presidente Abinader ha transformado a Santiago con la construcción del Monorriel, el Teleférico, el saneamiento del Arroyo Gurabo y una gran inversión en construcción de escuelas, en hospitales, agua potable, viviendas, obras viales, entre otras.

“Ellos (la oposición) duraron 20 años en el gobierno y no hicieron nada. Este gobierno en cinco años ha hecho inversiones significativas, por lo que, cada vez que un dirigente de la Fuerza del Pueblo o el PLD quiere decir lo contrario, le decimos que diablo hicieron ustedes en 20 años”. Vamos a confrontar sus mentiras con la verdad”. Afirmó el alto dirigente del PRM.

Hará recorrido por las obras

Gómez Mazara anunció que volverá a Santiago en dos semanas con jeans y pantalones cortos y junto al personaje popular “Fracatira”, la dirección del PRM y funcionarios locales, hará un recorrido en carros y guaguas para grabar y mostrarle a los santiagueros las obras que está haciendo el Gobierno.

Anuncia local del Indotel

Guido Gómez Mazara anunció que entre diciembre de este año a enero del 2026 inaugurará en Santiago una oficina del Indotel.

Crecimiento económico

El presidente del Indotel explicó que la economía dominicana ha crecido como señala los indicadores internacionales y se reducido los niveles de pobreza en el país y que el Gobierno no tiene capacidad de convocar a esos organismos para manipular esos datos.

Ley obsoleta

Gómez Mazara expresó la necesidad de la modificación de la Ley 153-98 que creó el Indotel, en el sentido de que está obsoleta, al punto de que en la misma en vez de internet existe el fax. Aclaró que la propuesta no tiene nada que ver con conculcar derecho a las personas sino de transformarla a los nuevos tiempos.

“Siempre prefiero los riesgos de la democracia que el control del autoritarismo”, afirmó.