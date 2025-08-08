Gobierno y empresario revisan metas de desarrollo

Gobierno y empresario revisan metas de desarrollo

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña junto a representantes del sector empresarial. José Francisco.


El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y representantes de la cúpula empresarial revisaron las acciones priorizadas por los comités sectoriales de la iniciativa Meta RD 2036, sus fortalezas, debilidades.

Adelantó que se reunirán en un mes para redefinir la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo.
En una sesión ampliada del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad en el Palacio Nacional con las exposiciones de los líderes empresariales Celso Juan Marranzini, Frank Rainieri, Manuel Estrella, Julio V.

Brache, Pedro Esteva, Luis Miura, María Waleska Alvarez, Gustavo Tavárez, José Mallén, Juan Carlos País, Rosanna Ruiz y Miguel Lama; el ministro José Ignacio Paliza, Peter Prazmowski, del CNC, Luis Madera y Martín Francos.

Esos sectores son el financiero, agropecuario, comercio, construcción, inmobiliario, energía, industrial, zona franca, transportes, logísticas y turismo, cuyos representantes expusieron los avances y metas que desean alcanzar y en las que se debe trabajar en un corto y mediano plazo.

“Hagamos un compromiso serio con cada una de estas decisiones. Establezcamos su ruta crítica, su fecha y quién será responsable de lograrla. Estoy convencido de que juntos podemos lograrlo”, afirmó el presidente Abinader, tras oír a cada sector.

Planteó hacer una reunión interna en los próximos 15 días para adaptar las acciones que pueden ejecutarse a través del Gobierno y en un mes reunirse para definir las prioridades y el tiempo en que podrían desarrollar.

Puedes leer: CES verán propuestas de mano obra haitiana

Sobre el turismo, Frank Rainieri consideró que el crecimiento de ese sector no ha ido acorde con la ejecución de políticas públicas necesarias para complementarlo.

Abogó por la diversificación, el fortalecimiento y organización de la artesanía nacional y de la gastronomía; mejor recogida de deshechos sólidos, ornato, mejoramiento vial, ordenamiento territorial, formación y capacitación.

Manuel Estrella planteó eliminar trabas o cuellos de botella que frenan el crecimiento y activar leyes claves que dupliquen el PIB.

Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

