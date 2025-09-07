Gobierno y Karl-Anthony Towns anuncian construirán arena para baloncesto en Tamboril

  • Hoy
Gobierno y Karl-Anthony Towns anuncian construirán arena para baloncesto en Tamboril

Puerto Plata.— El presidente Luis Abinader anunció la construcción de una arena para la práctica de baloncesto en el municipio Tamboril, provincia Santiago, en una alianza entre el Gobierno y el baloncestista dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns Cruz.

El gobernante señaló que la infraestructura será un espacio con todas las condiciones para que los jóvenes de la localidad y de comunidades cercanas puedan practicar el deporte de la mejor manera y recibir una educación en valores a través de la organización “Go Ministries”.

Indicó que la edificación será “una verdadera arena” que contará con todas las facilidades para la realización de torneos y otras actividades en beneficio de los jóvenes.

Destacó que, con este tipo de proyectos ejecutados entre el Gobierno, la sociedad y personas como el jugador dominicano de la NBA, se asegura el éxito para la comunidad beneficiada y para toda la región.

El presidente Abinader agradeció a Towns Cruz por su sentido de identidad dominicana y su amor por el país, señalando que sus acciones y logros hacen que sus compatriotas se sientan orgullosos.

Karl Towns dice que es momento importante para RD

De su lado, el jugador de los New York Knicks, tras agradecer al mandatario por el encuentro, manifestó que este es un momento muy importante para la República Dominicana, un acto de unidad que lo llena de orgullo.

El baloncestista también agradeció a Dios por la oportunidad de demostrar su amor por el país y por permitirle vivir su sueño de ser dominicano y ayudar a sus compatriotas.

En la reunión participaron los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza y de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe; y representantes de la organización cristiana “GO Ministries”.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Gobierno y Karl-Anthony Towns anuncian construirán arena para baloncesto en Tamboril
Gobierno y Karl-Anthony Towns anuncian construirán arena para baloncesto en Tamboril
7 septiembre, 2025
Luis Abinader, sobre María Cristina Camilo: «Su legado abre camino a generaciones»
Luis Abinader, sobre María Cristina Camilo: «Su legado abre camino a generaciones»
5 septiembre, 2025
Además del béisbol, el dinero llega a atletas de otros deportes
Además del béisbol, el dinero llega a atletas de otros deportes
9 junio, 2025
Karl Anthony Towns impulsa a los Knicks en playoffs: resumen y estadísticas 
Karl Anthony Towns impulsa a los Knicks en playoffs: resumen y estadísticas 
26 mayo, 2025
Luis Abiander crea comisión para estudio del marco jurídico migratorio
Luis Abiander crea comisión para estudio del marco jurídico migratorio
21 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

64 pesos dominicanos por dólar:¿Qué significa para tu bolsillo?

64 pesos dominicanos por dólar:¿Qué significa para tu bolsillo?

Edición impresa, sábado 06 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 06 de septiembre de 2025

Por fin, Sammy será inmortal

Por fin, Sammy será inmortal

Humanización de los servicios de salud

Humanización de los servicios de salud

Agricultura: ¿Qué del cacao?

Agricultura: ¿Qué del cacao?

Atentado contra la revista ¡Ahora!

Atentado contra la revista ¡Ahora!

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo