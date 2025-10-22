Gol de Bellingham mantiene al Real Madrid invicto en la Champions League

Jude Bellingham puso fin a su sequía goleadora esta temporada con un gol en la segunda parte que le dio al Real Madrid la victoria por 1-0 sobre la Juventus el miércoles, manteniendo al equipo español con un récord perfecto en la Champions League.

Bellingham anotó en el minuto 57 en el estadio Santiago Bernabéu para asegurar la tercera victoria del Madrid en tres partidos en la fase liguera de la competición europea.

Bellingham se perdió el inicio de la temporada tras someterse a una operación de hombro en verano. No jugó hasta que salió del banquillo en un partido de la liga española contra el Espanyol en septiembre. El internacional inglés disputó apenas su séptimo partido de la temporada el miércoles.

«Estoy muy feliz por Jude», dijo el entrenador del Madrid, Xabi Alonso. «Después de la lesión, necesitaba un buen partido. Además de marcar, también jugó muy bien. Se merecía un partido así para volver a sentirse cómodo».

Bellingham no marcaba desde el Mundial de Clubes de junio. Puso fin a su sequía con un disparo a bocajarro tras recoger el rechace de una parada del portero de la Juventus, Michele Di Gregorio, tras un disparo dentro del área del delantero del Madrid Vinícius Júnior.

«Está volviendo a jugar a su mejor nivel», dijo el portero del Madrid, Thibaut Courtois, sobre Bellingham. «Hizo un gran partido».

Courtois, que disputaba su partido número 300 con el Madrid, realizó un par de paradas difíciles para asegurar la imbatibilidad del equipo local, incluyendo un mano a mano al principio de la segunda parte.

El centrocampista Arda Güler controló el juego del Madrid en el mediocampo y fue elegido el jugador del partido. El equipo local tuvo 27 remates a portería contra 12 de la Juventus, que sigue sin ganar en la fase liguera.

Madrid recibe al Barcelona en el clásico de la liga española el domingo.