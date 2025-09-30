Gol de Jarrod Bowen logra empate entre West Ham y Everton

El gol del empate de Jarrod Bowen ayudó a Nuno Espirito Santo a conseguir un punto en su primer partido a cargo del West Ham, que consiguió un empate 1-1 ante el Everton.

Bowen igualó el marcador con un remate desviado con efecto en el minuto 65 en el estadio Hill Dickinson, donde el Everton no había encajado goles en competición desde su llegada desde Goodison Park.

El Everton obligó a Alphonse Areola a realizar dos paradas tempranas, y el portero detuvo con comodidad los disparos de Beto e Iliman Ndiaye. Sin embargo, los problemas del West Ham a balón parado no tardaron en hacerse notar.

Areola no pudo hacer nada cuando Michael Keane remató de cabeza brillantemente el siguiente centro de James Garner, después de que el West Ham apenas despejara a medias el saque de esquina inicial del centrocampista desde la banda izquierda.

Idrissa Gueye y Garner estuvieron cerca tras el descanso, aunque Jordan Pickford tuvo que estar atento tras un cabezazo flojo de Jake O’Brien que permitió a Crysencio Summerville abrir el marcador en el otro extremo del campo.

Pero el West Ham, que fichó a Nuno el sábado, mejoró en la segunda parte, y su persistencia tuvo su recompensa justo después de la hora de juego. La fulminante carrera de El Hadji Malick Diouf culminó con un centro filtrado a Bowen, cuyo disparo rozó a Keane antes de colarse en el ángulo derecho de Pickford.

El capitán del West Ham, Bowen, vio frustrada otra oportunidad con un bloqueo desesperado de James Tarkowski, mientras que el potente disparo de Garner fue despejado por Areola en los últimos minutos, sin que ninguno de los dos equipos lograra encontrar el gol de la victoria.