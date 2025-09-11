Golf View 2025: Creatividad, propósito y una experiencia sin precedentes

Con el patrocinio oficial de BHD y VISA, y el respaldo de Equifax como patrocinador diamante, se celebró con rotundo éxito la XI edición del Torneo Golf View en el majestuoso campo Corales de Puntacana Resort & Club. Un evento que, una vez más, elevó el estándar del golf corporativo dominicano con una propuesta fresca, emocional y profundamente diferenciadora.

Cuando muchos pensaron que ya lo habían visto todo, Golf View volvió a romper esquemas, consolidándose como el evento más esperado del calendario. Más de 240 empresarios se dieron cita como jugadores, invitados por las marcas líderes en el país, disfrutando de una agenda cuidadosamente diseñada para propiciar conexiones genuinas, momentos memorables y experiencias de alto nivel.

El evento incluyó dos rondas de golf en el imponente campo de Corales, y estuvo acompañado de dos actividades sociales de primer nivel. La primera fue una fiesta de bienvenida con temática de golf nocturno, que incluyó dinámicas inspiradas en grandes torneos del mundo y un cierre espectacular con la presentación en vivo de Toño Rosario, ícono del merengue. La segunda fue una sorprendente fiesta privada para los jugadores en Coco Bongo, una noche de espectáculos impresionantes ofrecida por los patrocinadores oficiales BHD y VISA, que se convirtió en uno de los momentos más comentados del torneo.

Una de las grandes innovaciones de esta XI edición fue la propuesta artística de los trofeos. Este año, los premios se transformaron en verdaderas obras de arte: 56 cuadros originales pintados especialmente para el evento por el reconocido artista dominicano José Terrero, haciendo que cada jugador se llevara a casa una pieza única e irrepetible, cargada de simbolismo y valor emocional.

Resultados Destacados del Torneo

Durante la jornada del viernes, el Mejor Score Neto fue alcanzado por José Armando Cuello y Gabriel Marte con una impresionante tarjeta de 61 golpes, mientras que el Mejor Score Bruto lo lograron César Rodríguez y Luis Matos con un sólido 64.

Héctor Marmolejos y Gregory Sánchez firmaron un excelente 62 para llevarse el Mejor Score Neto de ese día. Por su parte, Miguel Ramos y Franco Schiffino se alzaron con el Mejor Score Bruto del sábado al completar la ronda con 67 golpes. En la categoría femenina, el Mejor Score Neto fue para Fanny Fernández y Mirian Herrera.

Finalmente, los grandes campeones del torneo fueron Rodrigo González y Luis Brea, quienes lograron el Mejor Score Bruto Total del evento con una extraordinaria ronda de 60 golpes.

En medio de este ambiente de alto nivel y experiencias diferenciadas, se vivió uno de los momentos más especiales del torneo: el lanzamiento de la Fundación Franco, una iniciativa de Franchesca Páez y Bernardo Then, con la visión de posicionar el autismo como “la causa del golf”. La fundación presentó su primera línea de productos solidarios —polos, gorras y jarras—, que circularon en el evento como mecanismo de recaudación. Gracias al respaldo inmediato de los asistentes, se logró reunir una cifra cercana a los RD$900,000, que será destinada al primer accionar de la fundación, impactando a decenas de familias con niños en el espectro autista.

Golf View, fiel a su lema de “mostrar el golf de una forma diferente”, demostró una vez más que el golf es una poderosa plataforma de conexión humana, creatividad, responsabilidad social y experiencias transformadoras. Esta XI edición no solo cumplió expectativas, sino que las superó con creces, dejando en evidencia que cuando el deporte se vive con propósito, todo es posible.

El Torneo Golf View 2025 contó con el valioso respaldo de prestigiosas marcas que hicieron posible su exitosa realización. Como Main Sponsor, estuvieron VISA y BHD, mientras que en la categoría Diamante Plus participó Equifax. La Categoría Corporativa reunió a Huawei, Fusión Energy, Tradenergy, BMW, JMMB, AFP Siembra, Puntacana y Blue Mall. En la categoría Platinum, se sumaron La Tiendita, Brugal, Triinett, Embassy Suites, Trade Energy, Marketing Visual, Certified Angus, Paez Luxury, Fuegos Orientales, Ocean y Aguají. La categoría Oro contó con el respaldo de Portal, Aperol, CEPM, La Famosa, Taco Bell, Transekur, Johnsonville, Ferretería Hermanos Papaterra, Santo Ortiz Group, Panamei, Island Oasis, Cerveza El Gallo, Tequila Don Julio, Ketel One, Johnnie Walker, Tanquerai, Evian y Frifarma. En la categoría Plata, apoyaron BHD Puesto de Bolsa, Promoumbrela, Liriano, Rica, Rubiera, Suerox, SIE – Superintendencia de Electricidad, BMI, Atlantic Tires, Downtown, Almacén del Camión, Supex, Wiri Woods, Lola Manzana, Ferret, Parquea, DP World, IQTeck, Axerma Group, ARV Group, Swicher Dominicana y American Thunder. Finalmente, en la categoría de Colaboradores, participaron Seaboard, Dreams Cap Cana, Dreams Playa Esmeralda, Secret Playa Esmeralda, Secret Tides, Breathless, Chobani, Sparkling Ice, Martins, AQA, Blue Bird, Floridas Natural, graboestilo, Martiderm, Casabi, Ontolgel, La Aurora, Coral Hospitality, Café Santo Domingo, Blue Jacktar, OFF, Bigelow, Banana Boat, Island World, Michelle Nin, Decology, Grupo Amos, Dreams Builders, Payero, Baskin Robbins, Fiji, JP Chennet, Tabacalera de García, Club Car, Cedimat, Cemdoe, Arajet, Vitalie, AC Hotels, Heineken, Deco, Model Mix, Rosa Golf Travel, Arbaje Soni y Press Media Center.