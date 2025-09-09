El golpe de calor es una afección causada por el sobrecalentamiento del cuerpo. Esto suele suceder debido a la exposición a altas temperaturas o a la actividad física prolongada en altas temperaturas

El golpe de calor necesita atención médica de emergencia. Si no se trata, el golpe de calor puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos.

Los adultos mayores, los más afectados

El doctor Jacob Yumha, geriatra y médico internista de Clínica Alemana, explicó que, a diferencia de una persona joven, alguien de mayor edad sometido a altas temperaturas, no cuenta con la capacidad de adaptación para enfrentar un cambio abrupto de clima.

Como consecuencia, podrían producirse efectos que comprometan los sistemas circulatorio, neurológico y renal, además de verse afectados los procesos de coagulación e, incluso, los estados de conciencia.

De acuerdo al doctor Yumha, “un golpe de calor puede llegar a causar la muerte si no es reconocido y tratado oportunamente”, aunque no es un cuadro fácil de identificar. Sus síntomas son “comunes” — fiebre, náuseas, dolor de cabeza, decaimiento—, por lo que podría confundirse con un resfrío o una infección viral.

¿Cómo se puede evitar un golpe de calor?

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar un golpe de calor:

– Informarse sobre alertas y predicciones meteorológicas.

– Evitar exponerse al sol durante las horas de mayor calor.

– No dejar niños o ancianos desatendidos en vehículos estacionados.

– Evitar hacer ejercicios o actividades intensas al aire libre sin protección.

– Consumir agua cada 2 horas, aún sin tener sed.

– Tomar duchas o baños fríos en sitios seguros (evitando corrientes de agua fuertes).

– Mantener la vivienda fresca cubriendo las ventanas durante el día y usando aire acondicionado o ventilador en las horas de más calor.

– Si tiene enfermedades crónicas y usa medicamentos, consultar con su médico.

Tratamiento

En caso de golpe de calor, la revista científica Mayo Clinic da a conocer recomendaciones si tienes sospecha de que alguien está pasando por una ola de calor.

Ponla en una bañera con agua fría o dale una ducha fría. Rocíala con una manguera de jardín. Moja a la persona con agua fresca, usando una esponja. Abanícala mientras la rocías con agua fría. Colócale compresas de hielo o toallas húmedas frías en el cuello, las axilas y la ingle. Cubre a la persona con sabanas frías y húmedas. Si la persona se encuentra consciente, ofrécele agua fresca, una bebida deportiva con electrolitos u otra bebida sin alcohol y sin cafeína. Comienza la reanimación cardiopulmonar si la persona pierde el conocimiento y no muestra signos de circulación, como respiración, tos o movimiento.

Recomendaciones

Jiimmy Barranco, maestro de la nutriología, recomienda llevar a la persona a la sombra o a un ambiente cerrado con aire acondicionado; suministrar soluciones hidratantes con sales, remover el exceso de ropa, aplicar duchas de agua fresca, colocar compresas heladas en cabeza, cuello, ingle y axilas.

Como prevención, usar vestimentas holgadas, livianas y de colores claros; mantenerse hidratado y protegerse contra las quemaduras solares: aplicar protector solar.

El consumo de frutas frescas y agua de coco, usar ropas ligeras de colores claros (sobre todo el color blanco porque absorbe poco calor) y evitar negro, porque absorbe mucho.

Sugiere el consumo de agua de coco, pues contiene agua y electrólitos (la solución más parecida al sudor). Bebidas hidratante casera, preparadas con limones o naranja u otra fruta para darle sabor. Así se reponen tanto el agua como la sales perdidas en tiempos de calor.

Ofrecer agua más a los envejecientes porque a partir de los 60 años se va perdiendo el reflejo de la sed.

Tomar un vaso de agua cada hora es una buena forma de hidratarse, expresó Barranco.

Cuándo buscar ayuda de emergencia

Si sospechas que se trata de un golpe de calor, llama al 911 o al número local de emergencias. Luego, aleja de inmediato a la persona del calor.