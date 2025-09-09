Golpe de calor en el deporte: prevención para atletas y aficionados

Una situación de altas temperaturas y humedad combinada con una actividad física de alta intensidad o de larga duración, y unos determinados factores de riesgo individuales, puede desembocar en un trastorno de grave riesgo para la salud: el golpe de calor en el deporte, considerada como la segunda causa de muerte en deportistas, detrás de las lesiones medulares o cerebrales.

La revista Saludeporte reveló algunos de los problemas que pueden producir el golpe de calor en los atletas y los aficionados.

El golpe de calor es un síndrome de fracaso multiorgánico (afecta a los órganos internos) que es consecuencia de una elevación de la temperatura corporal por encima de 40 grados centígrados y un fallo en los mecanismos termorreguladores -los encargados de control de la temperatura corporal- ante una sobrecarga térmica de origen exógeno (exterior) o endógeno (interior del cuerpo).

La temperatura central del cuerpo humano se mantiene cerca de los 37 grados centígrados, con oscilaciones alrededor de esa temperatura que entran dentro de la normalidad. Siguiendo un ritmo circadiano, la temperatura central del cuerpo es más baja a primera hora de la mañana y alcanza su máximo pasado mediodía, hasta las seis de la tarde.

Si existe un exceso de temperatura corporal, se produce un incremento de la frecuencia respiratoria al tiempo que los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, de modo que se pueda perder más calor con la respiración, con el aumento de la circulación en la piel y por el incremento de la sudación. Así, la sangre oxigenada que llega a los tejidos y órganos internos se reduce.

Causas del golpe de calor

Mala condición física: Las personas mejor preparados físicamente y con una buena condición aeróbica suelen tener más resistencia a la hora de hacer deporte en entornos calurosos. En contraposición los deportistas con una forma física inadecuada son más propensos a sufrir estas complicaciones.

Composición corporal (mucha grasa corporal): Los deportistas con exceso de peso son más proclives al golpe de calor. La grasa es una carga extra.

Deshidratación: El calor, como hemos visto, incrementa la sudoración y puede conducir a cuadros de deshidratación.

Síntomas

Es importantes conocer los síntomas iniciales que provocan un golpe de calor en el deporte para poder identificarlos y actuar en consecuencia. La desorientación y la fatiga intensa son señales de alerta. Otros claros síntomas a tener en cuenta son:

Piel caliente y seca, como consecuencia del cese de la sudoración

Temperatura corporal mayor a 41 grados centígrados

Alteración de la conciencia, delirio y alucinaciones

Confusión, ansiedad, dolor de cabeza, nauseas, vómitos, deshidratación, diarreas, hipotensión, taquicardia, etcétera.

¿Como evitar el golpe de calor?

Las recomendaciones para evitar golpes de calor en el deporte están relacionadas en la mayor parte de las ocasiones con aplicar el sentido común a la actividad física y las condiciones ambientales en las que se esté desarrollando esa actividad.