Golpe de calor en mascotas: cuidados y prevención esenciales  

¿Los perros sufren golpes de calor? Desde readaptar los horarios de paseo, hasta aumentar la hidratación y cepillar más el pelaje para aligerarlo, pero sin raparlo, son consejos que lanzan los veterinarios para proteger a las mascotas del calor.

No todas las razas soportan igual el calor excesivo; factores como el pelaje, la edad del animal o el peso determinan en gran medida la capacidad de aguantar las altas temperaturas, cuyo impacto no solo sacude a las personas sino también a los animales.

Y la situación se está agravando por el cambio climático que sacude especialmente a países del arco mediterráneo como España.

En este país amante de las mascotas, en uno de cada tres hogares se convive con al menos un animal de compañía, y según la información de las distintos registros autonómicos existen más de trece millones de animales de compañía registrados.

Adaptación de los perros al calor

Una mujer refresca a sus perros en el centro de Granada. EFE/Miguel Ángel Molina



La termorregulación de los perros es mucho menos eficiente que la de las personas, según advierten en un reciente comunicado, los veterinarios españoles agrupados en la Organización Colegial Veterinaria (OCV).

Por ello, recomiendan adaptar los horarios de paseo de los perros y evitar que salgan al exterior en las horas centrales del día, por ser las más calurosas.

Los descansos frecuentes y una buena hidratación son otros de sus consejos además del cepillado regular y los arreglos de peluquería propios de cada raza, porque ayudan al animal a eliminar el pelo sobrante sin exponerlo a los peligros del sol.

El «rapado» del pelo es contraproducente, según los expertos, y puede causar graves problemas en la piel del animal, incluidas las quemaduras solares.

¿Cómo prevenir el golpe de calor en las mascotas?



Las medidas de prevención son el método más efectivo para evitar que nuestras mascotas sufran un golpe de calor. Algunas son:

Asegurarse de que siempre tengan agua fresca disponible, en calidad y cantidad.

Programar sus paseos a primeras horas de la maña o durante la tarde una vez que baje el sol.

Hay que evitar dejarlos en lugares sin ventilación, como autos o habitaciones pequeñas.

Si es necesario realizar viajes, donde el perro o gato tenga que estar dentro de una transportadora, se sugiere colocar toallas húmedas en el piso, para que se puedan refrescar un poco.

Los golpes de calor son una condición muy peligrosa y potencialmente mortal para nuestras mascotas, especialmente perros y gatos. Es fundamental que los dueños de mascotas puedan reconocer los signos de un golpe de calor, ya que la intervención temprana es crucial. La prevención y conocimiento de los síntomas asociados a los golpes de calor son fundamentales para proteger a nuestras mascotas, garantizando su bienestar y salud durante los meses más cálidos.

