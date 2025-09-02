Golpe de calor: síntomas silenciosos que podrían ser mortales  

Si bien la exposición al sol de forma controlada y medida puede traer algunos beneficios como la producción de serotonina y de vitamina D, las altas temperaturas pueden afectar a la salud. Las probabilidades de sufrir agotamiento por calor y golpe de calor son más altas.
Frente a esta situación, la necesidad de cuidar al cuerpo, prevenir los efectos adversos y las enfermedades del calor se vuelve crucial. Por eso, algunas preguntas frecuentes que surgen durante el verano son: ¿qué es un golpe de calor y cómo prevenirlo?
¿Qué es un golpe de calor?
Un golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y a la incapacidad del cuerpo de regular su temperatura. Es una de las denominadas “enfermedades del calor”, que puede aparecer cuando hay una exposición prolongada a altas temperaturas y humedad, o cuando hay un esfuerzo físico intenso, como el ejercicio, en altas temperaturas.
Si no se trata, puede afectar a distintos órganos y funciones del cuerpo, los daños pueden ser graves e incluso puede provocar la muerte.
Hay que tener en cuenta que el humano es un animal homeotérmico, es decir, capaz de mantener su temperatura corporal entre los 36° y los 37,5°, independientemente de los factores externos, dentro de ciertos límites para poder sobrevivir. Esta capacidad permite que el cuerpo humano genere calor en ambientes fríos, y ceda calor cuando aumenta la temperatura, algo que se denomina “termorregulación”.
Pero esta capacidad del cuerpo humano puede fallar cuando hay cambios bruscos en el ambiente, y cuando no puede haber suficiente adaptación a la variación del clima, especialmente cuando las temperaturas altas se mantienen durante varios días, en lo que se llaman olas de calor.
¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?
- Temperatura corporal elevada. Una temperatura corporal interna de 104 °F (40 °C) o superior es la señal principal del golpe de calor.
- Cambio de estado mental o comportamiento. El golpe de calor puede causar confusión, agitación, problemas de dicción, irritabilidad, delirio, convulsiones y estado de coma.
- Cambio en el patrón de sudoración. En un golpe de calor provocado por un clima caluroso, la piel se siente caliente y seca al tacto. Sin embargo, en un golpe de calor producido por un ejercicio extenuante, puede haber una sudoración abundante.
- Náuseas y vómitos. Una persona con golpe de calor puede sentirse mal del estómago o vomitar.
- Piel enrojecida. La piel puede enrojecerse a medida que aumenta la temperatura corporal.
- Respiración rápida. La respiración puede volverse rápida y poco profunda.
- Frecuencia cardíaca acelerada. El pulso puede aumentar considerablemente debido a que el estrés causado por el calor impone una enorme carga en el corazón para ayudar a enfriar el cuerpo.
- Dolor de cabeza. El golpe de calor puede hacer que la cabeza palpite.