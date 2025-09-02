Golpe de calor: síntomas silenciosos que podrían ser mortales  

Si bien la exposición al sol de forma controlada y medida puede traer algunos beneficios como la producción de serotonina y de vitamina D, las altas temperaturas pueden afectar a la salud. Las probabilidades de sufrir agotamiento por calor y golpe de calor son más altas.

Frente a esta situación, la necesidad de cuidar al cuerpo, prevenir los efectos adversos y las enfermedades del calor se vuelve crucial. Por eso, algunas preguntas frecuentes que surgen durante el verano son: ¿qué es un golpe de calor y cómo prevenirlo?

¿Qué es un golpe de calor?

Un golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y a la incapacidad del cuerpo de regular su temperatura. Es una de las denominadas “enfermedades del calor”, que puede aparecer cuando hay una exposición prolongada a altas temperaturas y humedad, o cuando hay un esfuerzo físico intenso, como el ejercicio, en altas temperaturas.

Si no se trata, puede afectar a distintos órganos y funciones del cuerpo, los daños pueden ser graves e incluso puede provocar la muerte.

Hay que tener en cuenta que el humano es un animal homeotérmico, es decir, capaz de mantener su temperatura corporal entre los 36° y los 37,5°, independientemente de los factores externos, dentro de ciertos límites para poder sobrevivir. Esta capacidad permite que el cuerpo humano genere calor en ambientes fríos, y ceda calor cuando aumenta la temperatura, algo que se denomina “termorregulación”.

Pero esta capacidad del cuerpo humano puede fallar cuando hay cambios bruscos en el ambiente, y cuando no puede haber suficiente adaptación a la variación del clima, especialmente cuando las temperaturas altas se mantienen durante varios días, en lo que se llaman olas de calor.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?