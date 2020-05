Golpe duro a fabricantes de clerén: apresan a siete, confiscan taques, medicamentos y botellas

El Ministerio Público conjuntamente con la Policía Nacional realizaron un amplio operativo en distintos lugares de la provincia Santo Domingo, durante el cual fueron detenidos siete hombres y ocupadas cientos de botellas, tanques y galones de clerén, así como cigarrillos, medicamentos y aparatos electrónicos.

A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público informó que el operativo incluyó la realización de ocho allanamientos que fueron ejecutados mediante órdenes de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, durante los cuales fueron arrestados Pedro Acosta Castro, Leonel Vizcaíno, Alberto Félix Batista, Gregorio Seguro Díaz, Tomás López González, Antonio Almonte Marte y Víctor Ramón Gómez, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas por estar implicados en la fabricación y comercialización de esa bebida altamente tóxica y perjudicial para la salud de los consumidores.

Las autoridades explicaron que el operativo fue realizado por la Fiscalía de Santo Domingo Este, la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud y la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional.

Indicaron que fueron allanadas varias residencias, colmados y centros comerciales de los sectores El Tanquecito, La Altagracia y barrio Lindo, en Boca Chica, y de distintas zonas del sector Los Frailes II, en Santo Domingo Este, donde funcionaban centros de acopio, laboratorios clandestinos y almacenes que se dedicaban a la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas de manera ilegal.

Al ofrecer los detalles de la operación, las autoridades indicaron que fueron confiscadas más de 145 botellas de clerén en envases de bebidas de reconocidas marcas, así como tres tanques, 165 galones y cuatro botellas de colorantes de esa misma bebida, decenas de cajetillas de cigarrillos y varias cajas de distintos tipos de medicamentos.

De igual manera, señalaron que en los negocios allanados por los miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional también fueron ocupados distintos objetos, entre ellos, cuatro máquinas tragamonedas, varios celulares y tabletas.

La PGR reiteró la advertencia de que la fabricación y distribución de ese tipo de bebida constituye una violación a la Ley General de Salud No. 42-01, la Ley de Alcoholes No. 243-68 y a la Ley No. 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, el Contrabando y la Falsificación de Productos Regulados, por lo que dijo todo el que sea sorprendido en ese tipo de actividad será apresado y sometido a la acción de la justicia.

En ese sentido, precisó que en el marco de las labores que llevan cabo contra esa actividad ilegal, producto de la cual han muerto más de 150 personas en el país, han sido arrestados en las últimas dos semanas 18 ciudadanos durante operativos realizados en distintos puntos a nivel nacional, la mayoría sometidos a la justicia y a quienes les han sido impuestas distintas medidas de coerción.