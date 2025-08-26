“Golpear no enseña”: experto revela el daño del maltrato infantil: Sus efectos «letales» a largo plazo

El psicólogo y especialista en temas sociales, Luis Vergés, analizó este martes los casos de violencia que han salpicado de sangre a la sociedad dominicana en los últimos días, la mayoría teniendo como presa mortal a los niños.

Durante su intervención en el programa El Día, transmitido por Telesistema canal 11, Vergés hizo un llamado urgente a la sociedad dominicana para asumir un compromiso real con la protección infantil.

“Tenemos instituciones y protocolos, pero eso no basta. Lo que falta es compromiso humano”, expresó con firmeza el especialista, al señalar que la raíz del problema va más allá de lo legal y estructural.

Maltrato

Vergés explicó que los niños, a diferencia de otras especies, dependen absolutamente del cuidado de sus figuras primarias. “Un cangrejito se defiende solo. Los seres humanos no somos así. Los niños necesitan afecto, seguridad y confianza. Pero también pueden ser destruidos por estilos de crianza punitivos, distantes y rígidos”, advirtió.

El psicólogo reveló que la violencia intrafamiliar continúa siendo el delito más denunciado en el país, superando incluso los robos.

Eso nos dice que el mayor riesgo está en el entorno donde se supone que el niño debe estar más seguro: su hogar”, afirmó.

Luis Vergés

Además, Vergés destacó los efectos devastadores del maltrato infantil en el desarrollo cerebral. “El cerebro del niño nace desconectado.

Las experiencias de cuidado y protección son las que lo conectan. El maltrato destruye estructuras como el hipocampo, lo que puede generar adultos impulsivos, violentos y sin capacidad de reflexión”, explicó.

«Cultura de la pela»

El especialista también denunció que persiste una cultura de castigo físico como método de corrección, alimentada por la ignorancia. “Aquí todavía se cree que mientras más se golpea, mejor se educa. Pero golpear no educa, destruye la autoridad”, concluyó.

Rescatan mujer y su hijo víctimas de maltrato físico y psicológico

Vergés instó a iniciar una conversación nacional sobre los daños reales del maltrato infantil y a transformar los estilos de crianza desde la empatía, el respeto y la educación emocional.

