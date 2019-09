Gonzalo Castillo asegura será el candidato del PLD porque tiene amplia ventaja en las encuestas

AZUA. En un concurrido acto celebrado en el Polideportivo de Azua, miles de simpatizantes del precandidato presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, se dieron cita en el evento donde fue compartida la visión de progreso y las nuevas ideas que propone en aras de seguir por el camino del desarrollo del país.

Con apenas un mes de haber visitado Azua de Compostela, Castillo regresó luego de un gran recorrido por varios municipios de la provincia San Juan de la Maguana, tras recibir el apoyo entusiasta de la gente.

Castillo aseguró este martes que él es el candidato que representa la evolución de la política dominicana para el servicio de la gente, ya que conoce las necesidades básicas del pueblo tras haber caminado cada rincón del país acompañando al presidente Danilo Medina en las visitas sorpresas y recorridos.

“Hemos recorrido el país conquistando los corazones de los dominicanos, ha sido un trabajo duro, pero los frutos se están viendo pues ya aventajamos a nuestro contendor más cercano. Sin embargo, faltan 11 días, y debemos seguir trabajando para ampliar ese margen. Por lo que valoro el esfuerzo de cada uno de mis compañeros, que se han unido a nuestro proyecto con un único propósito, cerrar el camino a la vieja política, para renovarla con SanGre Nueva”, señaló Castillo

A seguidas Castillo reiteró que ha asumido el compromiso de continuar la gigantesca obra del presidente Medina, la cual consolidará y evolucionará para llevarla a nuevos caminos. “Asumo este compromiso con firmeza, el cual cumpliré y no fallaré al pueblo dominicano. Pero para lograrlo, no puedo hacerlo solo, necesito de cada uno de ustedes para la ganar la candidatura, ganar la presidencia y gobernar a favor de los mejores intereses del país”.

Así mismo hizo un llamado a los simpatizantes a unirse a la nueva forma de hacer política y es concentrarse en la unidad, en la decencia, en el respeto y promover lo positivo de una nueva generación para el país.

“Vamos juntos a trabajar en este liderazgo moderno, de este siglo, enfocados en continuar completando los retos que aún nos quedan como nación”.

“Les aseguro que cuando ganemos las elecciones del 20 de mayo del 2020, nuestra gestión logrará importantes avances en el país. Así lo demostré durante mi gestión en el Ministerio de Obras Públicas, y ahora cuando sea el presidente de todos los dominicanos, será un hito en la historia de la administración pública de nuestro país”.

En la actividad estuvieron presentes el miembro del Comité Político y Comité Central entre los cuales estaban Temístocles Montás. También contó con la distinguida presencia de Rafael Calderón, Rafael Hidalgo, Guillermo Comas, Carlos Segura, Julio Brito, Luis Vargas, Walwuria Feliz, Chito Naut. Los alcaldes Juana Sánchez, Manuela Maní, Wilmore Morel, Santiago Sánchez, Antonio Soto, entre otros representantes de la base y empresarios de la región.

SAN JUAN DE LA MAGUANA

Gonzalo Castillo, realizó este martes un extenso recorrido por esta provincia, donde aseguró que en su gobierno trabajará por el crecimiento y estabilidad de la macroeconómica de la República Dominicana, y así construir junto a todos los dominicanos el país de oportunidades que se merece esta sociedad.

“Yo he asumido un compromiso de continuar y consolidar la gigantesca obra del presidente Danilo Medina, es un compromiso en cual no le fallaré al pueblo dominicano, y quiero reiterar ante ustedes ese compromiso, pero yo no puedo lograrlo solo, no puedo ganar la candidatura ni la presidencia solo, yo los necesito a ustedes para ganar la candidatura y ganar la presidencia, y después para gobernar junto a ustedes por los mejores intereses de nuestro país”, expresó Castillo.

Durante el recorrido por el municipio de Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelos, el precandidato fue recibió en medio de gran algarabía de sus seguidores, dirigentes políticos, comunitarios, sector empresarial y ciudadanos.

En la intensa agenda de trabajo que agotó Castillo, estuvo acompañado por la diputada Lucía Medina, los miembros del Comité Político, Temístocles Montas, así como del Comité Central, Francisco Domínguez Brito y Ramón de la Rosa.

En el municipio de las Matas de Farfán, el precandidato visitó la residencia del presidente del Sector Empresarial, Miguel Martes quien estuvo acompañado por sus familiares y dirigentes políticos. Castillo, también se reunió con el presidente de Coopcentral, Víctor Paniagua, a quien le prometió mantener el control de la inflación, tasa de interés y de cambio de la economía del país.

En tanto que, en el Club de Coopcentral se reunió con la alta dirigencia del PLD de este municipio, donde les exhortó a seguir trabajando unidos y que todos vallan a votar para ganar las elecciones por más de 20 porcentuales “para que no haya derecho al pataleo”.

El precandidato pidió además la participación en este proceso de aquellas personas que son independientes o que no tienen trayectoria política. “Decirles a todos que estas son primarias abiertas del PLD y que todo el que tenga una cédula de identidad puede ir a votar en las primarias de nuestro partido. Esta es la gran tarea que nos queda en estos últimos días”.

Gonzalo Castillo agradeció inmensamente a todos sus simpatizantes por sacrificar su tiempo en este día festivo, para acompañarlo en este recorrido. “Estos guerreros que están aquí son los que siempre han dado las cinco victorias que ha tenido nuestro partido y no tengo ninguna duda de que ustedes el 6 de octubre harán el trabajo para que los dominicanos y dominicanas puedan seleccionarme como su candidato y luego en mayo puedan votar por mí para la presidencia”, expresó.