Gonzalo vuelve a la carga por la Presidencia, según Gustavo Sánchez. Foto de archivo.

El excandidato presidencial (2020) y exministro de Obras Públicas (2016-2020) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, buscará la candidatura presidencial en esa organización política para competir en la contienda electoral del año 2028.

Así lo confirmó el vocero de la Cámara de Diputados de ese partido, Gustavo Sánchez, quien ayer estuvo reunido con Castillo, a quien elogió en sus redes sociales como un hombre de «compromiso inquebrantable» con el país.

«Su visión y sentido de responsabilidad lo encaminan a asumir grandes retos por el bienestar de todos los dominicanos, así que su disposición para asumir el reto presidencial se hace cada día más claro», aseguró.

Se recuerda que en julio de 2019 Castillo anunció su deseo de participar en las primarias del PLD, y fue respaldado por el expresidente Danilo Medina. Ganó las primarias internas del partido morado celebradas en octubre de ese año.

Más tarde, fue nombrado candidato presidencial en las elecciones generales de 2020, con Margarita Cedeño como su compañera de boleta. Sin embargo, perdió esa contienda ante Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En ese entoces, su postulación generó un alud de críticas por parte de la oposición y otros sectores políticos, debido al supuesto uso excesivo de recursos estatales para su campaña.

Castillo también fue cuestionado por su capacidad política.

Más detalles en breve…