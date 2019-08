Gonzalo Castillo buscará la candidatura presidencial PLD

El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, presentó ayer su precandidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la promesa de que si llega a la Presidencia de la República continuará la obra de gobierno iniciada por Danilo Medina, a quien calificó como ‘el mejor presidente que ha tenido República Dominica en toda su historia’.

Al hacer el anuncio, en un hotel de la Capital, Castillo dijo además que presentó su renuncia irrevocable del Ministerio de Obras Públicas, con efectividad al próximo lunes.

El miembro de Comité Político peledeísta indicó que luego de una ‘profunda reflexión’ y del acercamiento de representantes de diferentes esferas de la vida política, social y económica de la nación, decidió buscar la nominación presidencial del PLD.

Sectores confían en él. Castillo manifestó que esos sectores le invitaron a considerar la nominación presidencial, le motivaron a ir en su búsqueda y expresaron su confianza en su capacidad gerencial, diálogo franco y la gestión de puertas abiertas que lleva a cabo en la institución que dirige.

“Esta decisión no es el resultado de vanidad personal, de la que estoy liberado hace muchos años. No es sed de poder, pues gracias a mi trabajo no me hace falta nada material. Estoy en este lugar por absoluta convicción de servidor público”, expresó el funcionario.

Castillo dijo que está consciente de que ese paso significa un inmenso compromiso histórico con una nación, con un país que exige continuar los avance logrados en los últimos años. Un pueblo que quiere abandonar la pobreza por siempre.

El dirigente político aseguró que ganará las primarias del PLD y las elecciones de mayo de 2020, para lo que prometió trabajar de manera incansable y lograr la confianza y el voto del pueblo dominicano.

Sin embargo afirmó que el que resulte victorioso en el PLD, ‘llámese como se llame, será el candidato de todos’ y que si él no sale favorecido en una contienda interna transparente y democrática, pueden contar con que trabajará de forma activa con el ganador.

“En la calle se dice que el PLD está dividido, que no nos queremos juntos. Pues se equivocan. Al PLD no lo divide nadie. El PLD le pertenece al pueblo y no a figuras en particular.

Proyección histórica

Gonzalo Castillo dijo que lamentó mucho la decisión del presidente Medina de no participar en los comicios del 2020, ya que opina su gestión de gobierno ha tenido una proyección histórica que no debe interrumpirse. Confiesa su postura impactó de manera profunda su percepción de la política y el liderazgo verdadero. Afirmó que recibió una lección del desprendimiento que debe caracterizar el liderazgo de un estadista.