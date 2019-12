Gonzalo Castillo encabeza junto a Danilo Medina caravana por 46 aniversario del PLD

El presidente Danilo Medina y el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, encabezaron este sábado el acto de juramentación de los candidatos a alcaldes de esta organización del Gran Santo Domingo, y realizaron una multitudinaria marcha caravana histórica como parte de los actos de la celebración del 46 aniversario de la fundación de esa organización política.



Castillo dijo que, al conmemorarse mañana domingo 15 de diciembre, los 46 años de fundación de esta organización política, este aniversario es un momento especial para valorar toda una trayectoria de éxitos políticos y electorales desde que el profesor Juan Bosch diera inicio a su mejor obra: “el Partido de la Liberación Dominicana”.



El candidato detalló que entre los aspectos que se pueden valorar del proceso de vida institucional del PLD está la capacidad mostrada para entender a la sociedad dominicana y responder a sus necesidades más apremiantes, por eso, el PLD ha ido evolucionando en estos años, adecuándose a los nuevos tiempos.



“Este aniversario llega precisamente en un momento de cambios en nuestra organización, cambios que la están fortaleciendo y unificando más para continuar su trayectoria de servicio al pueblo dominicano. Como expresión de estas transformaciones hoy presentamos aquí, en el Gran Santo Domingo, a una diversidad de candidatos a alcaldes fruto de las primarias abiertas realizadas por nuestro partido y de su alianza estratégica con el Partido Revolucionario Dominicano”, expresó el candidato presidencial.



Gonzalo Castillo enfatizó que los estudios indican que el PLD ganará el 70% de las alcaldías de todo el país en las elecciones de febrero próximo.



“Este 15 de diciembre el PLD cumple 46 años de fundado por el profesor Juan Bosch. En las últimas semanas he recorrido el país de punta a punta, a todo lo largo y a todo lo ancho, he podido sentir y he podido comprobar que el PLD cuenta con la mayoría de los corazones de los dominicanos y dominicanas; y ese PLD por igual que siento en las calles es un PLD más activo, más operativo, más dinámico, más unido y más fuerte que nunca, y con un PLD así en las calles el triunfo en las elecciones municipales de febrero próximo será una gran victoria,

ganaremos sobre el 70% de todas las candidaturas municipales en estas elecciones junto a nuestras fuerzas aliadas. Las elecciones congresionales y las presidenciales de mayo con estos pencos de candidatos que tiene el PLD obtendrán una contundente e inequívoca victoria. A trabajar compañeros y compañeras, a trabajar”, enfatizó el candidato presidencial.



En ese sentido, Castillo dijo que el PLD se constituye en la organización con los candidatos más legítimos y más competitivos para reeditar la confianza de su pueblo y para poder alcanzar las posiciones a la que se postulan, continuando su trayectoria de servicio a nuestro pueblo. Una nueva etapa del PLD inicia en este cuadragésimo sexto aniversario, una etapa caracterizada, entre otras cosas, por su apuesta al desarrollo local de nuestras comunidades y al fortalecimiento de los municipios.



“Por esa razón, me encuentro hoy, junto a los más altos dirigentes de nuestro partido y de las fuerzas aliadas, juramentando a los candidatos a alcaldes de los diferentes municipios de la Provincia de Santo Domingo y del Distrito Nacional, como una expresión de la alianza que estableceré entre los ayuntamientos y el gobierno que presidiré a partir de agosto del 2020”, sostuvo.



El candidato presidencial juramentó a los candidatos a alcaldes del Distrito Nacional, Domingo Contreras; Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda; Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán; Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; Los Alcarrizos, Junior Santos; Boca Chica, Fermín Brito; de Pedro Brand, Ramón Pascual; San Antonio de Guerra, Deny Reyes; de San Luis, Junior Frías; Pantojas, Mario González; y de Palmarejo, Sansón Abel Odise.



Caravana La gran marcha caravana, encabezada por el presidente Danilo Medina y el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, junto a todos los candidatos a alcaldes del Gran Santo Domingo, inició en la avenida Juan Pablo Duarte esquina Pedro Livio Cedeño, y recorrieron la Av. Duarte, la Mella, Las Mercedes, la Sánchez, tomaron la avenida George Washington para concluir en el Malecón.

Durante la marcha caravana, los candidatos a alcaldes mostraron su alegría por el espaldarazo dado por el presidente de la República y líder del PLD, Danilo Medina y el candidato Gonzalo Castillo, y también por el apoyo de miles de dirigentes del PLD y simpatizantes de los principales sectores y barrios del Gran Santo Domingo.

