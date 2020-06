Gonzalo Castillo es el candidato con más rechazo, según encuesta Datamarket

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, es el favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo 5 de julio con el 44% de los votos, lo que representa una ventaja de más de 17 puntos sobre sus adversarios, según los resultados de la firma Datamarket SRL,enviados en una nota de prensa a esta redacción.

En tanto, los candidatos presidenciales Gonzalo Castillo, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Leonel Fernández, de la coalición encabezada por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Fuerza del Pueblo (FP) y aliados, se disputan el segundo lugar con el 27% y el 21%, respectivamente, con miras a clasificar para una eventual segunda vuelta electoral.

De acuerdo al estudio de opinión, cuyo método de entrevista no se especificó si fue personal o telefónico, realizado entre el 26 y 30 de mayo con 1,200 entrevistas a nivel nacional, el candidato presidencial de Alianza País (AlPaís), Guillermo Moreno, figura con el 2% en intención de voto y un 6% de los ciudadanos entrevistados respondió que no sabe por quién votará.

Tasa de rechazo

A la pregunta: ¿Por cuál de los candidatos anteriores jamás votaría para que sea el próximo Presidente de la República? El 42% respondió que jamás lo haría por Gonzalo Castillo; el 27% por Leonel Fernández; el 18% por Luis Abinader; el 7% por Guillermo Moreno, y un 6% dijo que no sabe.

Igualmente a los encuestados se les preguntó: ¿Cree que habrá una segunda vuelta electoral en las próximas elecciones? El 42% dijo que sí y el 36% que no, mientras el 22% no sabe o no contestó a la pregunta.

Simpatía por los partidos

La firma encuestadora Datamarket, registrada en la Junta Central Electoral (JCE), también investigó la simpatía a los partidos políticos con miras a los comicios venideros, arrojando que el 37% milita, simpatiza o da su apoyo al PRM; el 27% se identifica con el PLD; el 7% con la FP; el 6% con el PRSC; el 4% con el PRD; el 2% con AlPaís; el 11% con otros y el 6% no respondió.

Cuando se le preguntó qué tan seguro estaban de ir a votar en las próximas elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, el 59% respondió que estaba completamente seguro de ir a votar; el 16% dijo que tal vez vaya a votar; 14% tal vez no vaya a votar; 4% completamente seguro de no ir a votar y el 7% no sabe.

Ficha técnica

La firma encuestadora explicó que se entrevistaron a 1,200 personas mayores de edad que confirmaron tener su cédula de identidad y electoral y votan en la localidad donde fueron encuestados.

Indica, asimismo, que la selección fue aleatoria y estratificada, de acuerdo al peso electoral de cada unidad territorial, siguiendo cuotas de género, edad y clase social.

En ese sentido, señalaron que el 51% de los entrevistados fueron mujeres y el 49% hombres.

“Con esta muestra, conseguimos resultados confiables en un rango de más o menos 95% de certeza y un margen de error de 2.83%”, dijeron finalmente los ejecutivos de la Datamarket.

La nota de prensa no indicó quiénes financiaron la encuesta, ni quiénes son sus ejecutivos.