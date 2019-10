“Gonzalo Castillo es un hombre bueno y será un honor entregarle la Banda Presidencial”, dijo Danilo Medina

Danilo Medina Sánchez, presidente de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que los peledeístas no deben tener la menor duda de que Gonzalo Castillo y los demás candidatos del PLD ganarán las elecciones presidenciales, congresuales y municipales que se celebrarán el próximo año 2020.

Afirmó que Gonzalo es un fenómeno, porque le ganó al renunciante presidente del PLD, que tiene 25 años en campaña electoral, que ha sido presidente de la República en tres ocasiones y siendo presidente del PLD, en tan solo 30 días de campaña, siendo prácticamente desconocido.

“Gonzalo es un penco de candidato, Gonzalo va a ganar, no tengan duda. Pueden hacer sus alianzas de macos y cacatas, pero ya todos los que iban a votar por él lo hicieron el pasado 6 de octubre”, precisó Danilo Medina en el discurso central de la Asamblea de Dirigentes celebrada este lunes en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en la Capital.

Señaló que por Leonel Fernández votaron todos los que se oponen al gobierno y los del Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras un acuerdo para que votaran en contra de Gonzalo Castillo, por lo que nadie más le sumará nada a esa candidatura “y si no fue capaz de ganar en las primarias que espere la pela en mayo del año que viene¨.

Medina expresó que Gonzalo Castillo es un hombre bueno, de un corazón grande y comprometido con las mejores causas, por lo que está seguro que hará un buen gobierno y no va a defraudar a ningún peledeísta.

Por otro lado, advirtió que no volverá a responder nada sobre acusaciones hechas por la oposición, que pueden decir lo que quieran, pero que el PLD tiene un compromiso sagrado con el pueblo dominicano y es mantenerse gobernando para beneficio de los hombres y mujeres que viven en condiciones difíciles en la República Dominicana.

En tal sentido, Danilo Medina reveló que ha establecido una alianza estratégica con los más fuertes, con los que tienen recursos, para generar un clima de estabilidad y de confianza y para que le ayuden a sacar a más personas de la pobreza y de la marginalidad.

“Y vamos bien. Un millón 500 mil personas han salido de la pobreza es una gran satisfacción, cerca de un millón de empleos, el país con mayor crecimiento de la economía en América Latina, salud, educación y seguridad social gratuitos para todos y todas. Qué más podemos aspirar a tener”, enfatizó el dirigente peledeísta.

Danilo Medina manifestó que está satisfecho con la labor que está haciendo su gobierno y que está consciente que Gonzalo Castillo va a continuar su obra.

“Para mi va a ser un alto honor entregarle la banda presidencial al compañero Gonzalo Castillo el próximo 16 de agosto. Adelante compañeras y compañeros, con estos hombres y mujeres que están aquí, yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones. Pero no son solo ustedes por cada uno de ustedes hay mil hombres y mujeres esperándolos para apoyarlos y llevar a Gonzalo Castillo a la Presidencia de la República”, agregó.

En cuanto a las renuncias de dirigentes peledeístas que se han producido en los últimos días, exhortó a sus compañeros de partido a que si conocen peledeístas que están decididos a irse a dejarlos ir; a los que están vacilando y no quieren irse que les digan que se queden, porque el PLD es su casa, porque en él, caben todos.

“Pero caben los que se quieren quedar con sinceridad, no los que han ganado candidaturas y le han aconsejado que no renuncien, para que primero ganen y luego renuncien con la candidatura que ganaron con el sudor de la frente de los hombres y las mujeres del PLD. Somos abiertos y generosos pero tontos no somos, el que crea que nos va a tomar el pelo, se equivocó.”

El miembro del Comité Político aclaró que si se quieren quedar de corazón serán bienvenidos, pero que no pierden el tiempo quedándose si es para tomarles el pelo, porque no van a ganar.

Danilo Medina reiteró que a Leonel Fernández “No se le va a dar, porque el PLD ganará de nuevo las elecciones”, debido a que su gobierno ha sido uno de los mejores que ha tenido le República Dominicana en toda su historia y que la población votará por Gonzalo Castillo para seguir avanzando y progresando.

Dijo e que ha hecho un mejor gobierno que el saliente presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández.

“¿Cuál es mi delito, el delito que he cometido es que no fracasé. Y lo voy a decir hoy, lo he hecho mejor que él”, dijo Medina durante la Asamblea Nacional de Dirigentes que celebró el PLD en el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.