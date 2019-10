Gonzalo Castillo: “Esta elección se trata de decidir entre la retórica o el cambio por las nuevas ideas”

El precandidato presidencial Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), prometió esta tarde continuar con las iniciativas y obra de gobierno puesta en marcha por el presidente Danilo Medina, imprimiendo sus nuevas ideas y ampliando los proyectos a todo el país.

En su discurso de cierre de campaña en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto y que contó con la presencia e intervención del presidente Danilo Medina, quien se dirigió a los presentes para expresar su firme respaldo al aspirante presidencial, Castillo proclamó que representa la “sangre nueva” de la que habló el jefe del Estado.

Garantizó que ganadas las primarias del próximo domingo seis de octubre, y una vez en la presidencia de la República en el 2020, no detendrá las “visitas sorpresas”, estancias infantiles, entrega de títulos de propiedad, la “revolución educativa, y el sistema de emergencias 911, el cual afirmó que ampliará a otras provincias.

“La revolución educativa no se detendrá, las estancias infantiles no se detendrá, las visitas sorpresas no se detendrá, el 911 no se detendrá, el apoyo al campo no se detendrá, el turismo no se detendrá, la entrega de títulos de propiedad no se detendrá”, proclamó Castillo, tras citar que estas iniciativas de Medina no solo seguirán, sino que serán llevadas a otros lugares.

Enfatizó en que el próximo domingo es un día importante no solo por elegirlo como candidato oficial del PLD, sino porque se trata de una lección en que los dominicanos tendrán que decidir entre la retórica, o entre las nuevas ideas que él representa.

Significó que el presente lo asegura el presidente Medina con su gobierno que, dice, no parará de trabajar hasta el último día, sin embargo, el futuro está en las manos de todos aquellos dominicanos que decidirán en las primarias que las obras del Presidente continúe eligiendo “el mejor candidato”. “Que nadie decidas por tí”, dijo.

“Por eso les digo que el domingo restauremos la confianza en la democracia, vota y elige en mirar hacia delante. Si ustedes quieren, el domingo inundamos las urnas de votos, para que todos sepan que el futuro es de ustedes”, dijo.

Gonzalo Castillo agradeció al inicio de su alocución, todas las expresiones de respaldo y cariño que ha recibido de cada dominicano y dominicana a lo largo de su recorrido por distintas provincias de la República Dominicana.

“Gracias a todos los que agitaron bandera, victoria, y a los que nos han transmitidos esperanza”, refirió el aspirante presidencial.