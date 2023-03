Gonzalo Castillo: «Estoy injustamente sometido»

El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, habló hoy por primera vez desde que fue apresado por el Ministerio Público en la denominada operación Calamar.

«Estoy injustamente sometido a un proceso que me aleja de mi familia y me aleja de ustedes, mi gente. Pero soy un hombre de fe. Fe en Dios, fe en mi pueblo, fe en la Justicia. Libraré esta batalla con la tranquilidad que me otorga esa fe», dijo el también exministro de Obras Públicas. y Comunicaciones de la gestión danilista.

El Penco, como también es conocido Castillo, pidió «calma» sus compañeros del partido morado, a quienes también agradeció por su apoyo.

«A mis compañeros de partido y ciudadanos solidarios que se manifestaron hoy ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Quiero agradecerles que, ante un momento difícil, estén conmigo hoy, como siempre he estado con ustedes», solicitó el exfuncionario.

Castillo aseguró que siempre se ha defendido y se defenderá de los señalamientos que le hece el órgano acusador, al tiempo que se mostró confiando en la Justicia. «Y con ustedes, mi familia y Dios veré libre y reivindicado un nuevo amanecer. Gracias por su solidaridad, estoy con ustedes siempre», concluyó el Penco.

Operación Calamar

Junto al Penco, están señalados por una supesta trama contra el erario, el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, que fue ministro de Hacienda durante la gestión de Danilo Medina.

Sin embargo, tienen otra característica en común: los tres han sido objeto de investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que dirige el magistrado Wilson Camacho, por presuntas irregularidades tanto en su paso por el Gobierno como, en el caso de Castillo, por su campaña política.

Las acusaciones contra Castillo

Un informe dado a conocer por la Cámara de Cuentas establece que el Estado dejó de percibir más de 171 millones de pesos por supuestas irregularidades que encontró en contratos para la compra de material asfáltico AC-30 con la empresa de nombre General Supply Corporation SRL.

Se recuerda que algunas entidades había denunciado las supuestas anomalías en Obras Públicas mientras Castillo estuvo al frente cuando gobernó Danilo Medina. Se trata, de acuerdo a las autoridades, de siete procesos realizados para la compra el hormigón utilizados para los asfaltados presentan una desnaturalización del proceso de excepción para poder violar la ley 3-40, sobre compras y contrataciones de bienes, que involucra la compra de hormigón asfáltico por un importe de 11 mil 500 millones de pesos.

Sin embargo, Gonzalo Castillo, quien fue candidato a la presidencia por el PLD en las elecciones de 2020, también habría sido investigado por el manejo financiero de su campaña política.

Se recuerda que desde el sábado 18 del presente mes, un equipo de fiscales junto con un amplio dispositivo agentes especializados de la Policía Nacional, ejecutaron más de 40 allanamientos para desarticular una supuesta red corrupta en un caso que involucra más de 31 millones de pesos.