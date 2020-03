La Vega.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, lamentó hoy que algunos candidatos procuren anteponer sus intereses particulares por encima de los nacionales, y continúen “apostando al caos y no quieren que se celebren elecciones, pues no quieren que les cuenten los votos”.

“Lo que pasa es que aquí hay candidatos que al parecer no quieren las elecciones y no quieren que les cuenten los votos porque a todo le ponen objeción; no están conforme con nada”, declaró Castillo al referirse a la negativa de algunos sectores, como es el caso de la Fuerza del Pueblo, que preside Leonel Fernández, que han manifestado que no participarán en el diálogo convocado por el Consejo Económico y Social (CES).

Castillo sostuvo que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y eso significa que el pueblo pueda salir a votar libremente, en paz y en tranquilidad por sus candidatos preferidos.

“Yo creo que todos los candidatos y todos los partidos debemos tener un compromiso con el país, porque el país está primero que nuestras propias candidaturas”, enfatizó.

Valoró como positivo el llamado a diálogo del CES y que fue aplazado este miércoles para integrar a más sectores, “ya que los dominicanos somos gente de paz, y para continuar en paz qué mejor que dialogar”.

El candidato presidencial se expresó en esos términos, al encabezar una marcha caravana en La Vega, en apoyo a los candidatos municipales del PLD y fuerzas aliadas, donde exhortó al pueblo dominicano a ir a votar en orden, en tranquilidad y en paz.

“Esperamos que los dominicanos acudan a ejercer su derecho al voto masivamente, en orden y en paz. Y que, pasadas estas elecciones, todos juntos, continuemos transitando en el camino de construir ese país de mayor bienestar, oportunidades, sueños y esperanzas”.

Dijo que seguirá recorriendo la geografía nacional predicando la política de la decencia y conquistando el corazón de todos los dominicanos, “y les prometo que el 17 de mayo ganaremos la presidencia de la República para apoyar a todos los gobiernos locales”.

El recorrido de más de 6 kilómetros, inició en la avenida Gregorio Rivas y finalizó en la calle Toribio Rivas.

Gonzalo Castillo estuvo acompañado por el candidato a alcalde por La Vega, Mario Hidalgo, así como de candidatos a regidores, vocales y otros líderes políticos del PLD de la provincia.