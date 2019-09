Gonzalo Castillo pide no creer en “falsas encuestas”; asegura logrará triunfo el seis de octubre

Nigua. – El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, exhortó hoy a miles de simpatizantes de esta comunidad agrupados en el Polideportivo de aquí, a dejar atrás la vieja política de las transgresiones, y pasar a la del debate de ideas y propuestas, bajo un marco de respeto y decencia.

“Desde que iniciamos este recorrido hace 57 días, hemos sentido el entusiasmo de la gente por cada rincón que transitamos. No se dejen engañar de las falsas y manipuladas encuestas, la verdadera encuesta se llevará a cabo el próximo 6 de octubre, donde obtendremos la victoria de manera abrumadora”, afirmó Castillo.

Expuso que la fuerza seguidora al presidente Danilo Medina continuará después de mayo del 2020, “pero aún les falta hacer la tarea para esta primaria, necesitamos cerrar con broche de oro el 6 de octubre y tenemos que ganar con un amplio margen”, precisó.

“Por eso les exhorto a que no se dejen provocar ante los ataques, pues no tengan dudas, el triunfo será nuestro. Me siento confiado pues ustedes son el ejercito de hombres y mujeres que me llevarán a la victoria. Siento que cuento con el respaldo suficiente del pueblo dominicano como para dirigir los destinos de la nación hacia el progreso a partir de las elecciones de mayo próximo”, expresó Castillo.

A su vez, reiteró que consolidará la obra iniciada por el presidente Danilo Medina, asumiendo con valentía aquellos retos pendientes por atender. “Garantizando más 911, más tanda extendida, más visitas sorpresas, más turismo y más de los grandes logros obtenidos”, enfatizó.

Pidió además la participación en este proceso de aquellas personas que son independientes o que no tienen trayectoria política. “Decirles a todos que estas son primarias abiertas del PLD y que todo el que tenga una cédula de identidad puede ir a votar en las primarias de nuestro partido. Esta es la gran tarea que nos queda en estos últimos días”, refirió.

La actividad contó con la presencia de dirigentes como Arístides Victoria José, Arístides Victoria Jeb, Francisco Domínguez Brito, José Dantes, William Muñoz, Nápoles Jiminián, Fino Almonte, Priscila D’Oleo, Manolo Caba, Kelvin Plata, Pedro Veras, Gerardo Fernández, Ángel Manuel, miembros del Comité Central, de intermedia y de la base, al igual que con otros empresarios de la región.