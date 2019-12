Gonzalo Castillo recibe apoyo de Amigos de Temo

El movimiento Amigos de Temo con Gonzalo anunció ayer su apoyo a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, en un acto multitudinario en el pabellón de Karate del Centro Olímpico.

“Estoy consciente y seguro que el compañero Gonzalo Castillo será un excelente Presidente y que con él, la República Dominicana avanzará como lo ha hecho en los gobiernos del presidente Danilo Medina”, expresó Temístocles Montás en el acto donde puso a disposición su estructura.

Gonzalo resaltó la unidad del PLD y afirmó que “con un PLD así no me hablen de segunda vuelta, porque con un PLD así y este penco de candidato, nos vamos en primera vuelta”.

Tras agradecer el apoyo Castillo manifestó que el hecho de que una persona como Montás, presidente del PLD, ponga a disposición su estructura, aumenta su fe en que logrará el triunfo en las elecciones presidenciales del 2020.

“Salgamos todos a la calle a llevar a todas partes la nueva política, la que no insulta, la que no pelea. La política de la decencia, del respeto, de la alegría y la esperanza”, exclamó Castillo, tras llamar a la unidad de dirigentes, miembros y simpatizantes del PLD.

Refirió que cuando asumió como ministro de Obras Públicas fue con la idea de poner en marcha las patrullas de seguridad vial, pero le dijeron que era imposible, “sin embargo, ahí están dando un gran servicio. De la misma forma que logré que las patrullas de seguridad vial llevaran tranquilidad a las carreteras, llevaré orden y seguridad a las calles del país”.

En tanto el presidente del movimiento, Ramón Cruz Plasencia, aseguró que Castillo ganará en el 2020.