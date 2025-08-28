Gonzalo Castillo se sumó a la carrera presidencial: estos son los otros aspirantes por el PLD

Al menos seis miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han anunciado su intención de participar en el proceso interno de la organización política, con el objetivo de buscar la candidatura presidencial para las elecciones de 2028.

El más reciente en tomar la decisión fue el exministro de Obras Públicas (2016-2020), Gonzalo Castillo, quien, según confirmó el diputado y dirigente del PLD Gustavo Sánchez, tiene un «compromiso inquebrantable» con el país.

«Su sentido de responsabilidad lo encaminan a asumir grandes retos por el bienestar de todos los dominicanos», destacó el director operativo del Proyecto Presidencial Gonzalo Castillo 2028.

Gonzalo Castillo

También se incorpora a la lista el exalcalde de Santiago, Abel Martínez, quien representó al PLD en las elecciones de 2024, aunque no logró el objetivo previsto.

Al realizar el anuncio, a través de una carta enviada al presidente del partido, Danilo Medina, y al secretario general, Johnny Pujols, Martínez dejó claro que el PLD tiene el deber ineludible de recuperar la confianza del pueblo dominicano, «que hoy sufre las consecuencias de un gobierno indiferente, de un alto costo de la vida asfixiante y de la ausencia de políticas públicas que respondan a sus verdaderas necesidades».

“Este partido nació del pueblo y para el pueblo, y su esencia no puede ser negociada ni desviada. Hoy, más que nunca, el PLD debe levantar su bandera de lucha, reorganizarse y salir a las calles a defender el derecho de los dominicanos a vivir mejor. No podemos ser cómplices del abandono y la desesperanza que azotan a nuestra gente. ¡Es tiempo de actuar con determinación, sin titubeos ni concesiones!”, sentenció Martínez.

Abel Martínez

Por otro lado, está Charlie Mariotti, quien aseguró que participará en la competencia interna por la candidatura presidencial del partido morado, sin importar las figuras que decidan inscribirse ni a quién apoye Danilo Medina.

“Voy a echar el pleito como quiera. Aunque aparezca San Danilo, San Gonzalo, San Cristóbal, San Francisco de Asís, San Francisco de Santiago o San Francisco de la Capital, nosotros vamos a aspirar a ser candidato presidencial del PLD”, expresó Mariotti.

Mariotti manifestó que, en su caso, la posible participación del excandidato presidencial Gonzalo Castillo sería un estímulo adicional en su camino.

“Ojalá Gonzalo tome una decisión y diga voy al ruedo. Para mí sería un elemento motivador, un reto que me impulsa a ponerle más fuerza, más caballos de potencia a la carrera”, indicó durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo.

Charlie Mariotti

De igual forma, se menciona al abogado y exministro de Turismo, Francisco Javier García, quien afirmó ser el virtual candidato presidencial del PLD. Sin embargo, dijo que seguirá trabajando de manera intensa hasta alcanzar la meta de convertirse en el próximo presidente de la República.

Francisco Javier García

El dirigente político Francisco Domínguez Brito también aceptó el reto y manifestó que su compromiso con la transparencia, la justicia y la defensa de los más vulnerables sigue intacto.

“Acepto el reto de luchar por la esperanza, por un proyecto que devuelva dignidad a la política y al servicio público. Estoy dispuesto a encabezar esa causa, junto al pueblo dominicano”, expresó Francisco Domínguez Brito.

Continuó: “No hay desafío más grande ni más necesario que devolverle a la gente la confianza en su país. Y esa es una lucha que estoy dispuesto a dar”.

Asimismo, el dirigente peledeísta de La Vega, Mario (Niño) Bruno, formalizó su inscripción como precandidato presidencial por el PLD, expresando su compromiso con la base del partido y la importancia de fortalecer la organización de cara a las elecciones de 2028.

