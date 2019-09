Gonzalo Castillo tiene ventaja sobre Leonel Fernández en primarias PLD, según encuesta

El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo aventaja en algo más de un punto porcentual al expresidente Leonel Fernández entre el electorado que declara su intención de votar en las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se realizarán el 6 de octubre.

Así lo reveló Leandro Feliz, director de la firma Polimetrics, filial perteneciente a Consultores Estratégicos de Marketing, SRL.

Según los resultados de la encuesta presentada esta mañana, si hoy fuesen las primarias del PLD, Gonzalo Castillo las ganaría por el 45.6% de los votos frente al 44.5% que obtendría Leonel Fernandez, un 4.9% dice que no votaría en este escenario y un 5.0% de los encuestados no contestó la pregunta.

“Si atendemos a la opinión mostrada por el conjunto total de la población, la ventaja es mayor, pues ahí

Castillo está 5 puntos por arriba de su competidor Fernández, con los siguientes porcentajes: el 39% votaría por Gonzalo Castillo, el 34.2% por Leonel Fernández, el 20.5% no votaría y el 6.3% no sabe o no contesta”, destaca la firma.

Otro de los datos arrojados es que del total de los dominicanos de 18 años en adelante, un 57.4% afirma que tiene la intención de participar en las elecciones primarias abiertas para elegir a los candidatos del PLD, un 34.5% dice que no votará en las primarias del PLD y un 8.2% no responde.

Imagen de Leonel Fernández frente a Gonzalo Castillo

En una pregunta para medir diferentes capacidades y atributos de la imagen de estos dos líderes peledeístas que se disputarán la candidatura presidencial de su partido para el 2020, se observa cómo el pre candidato Castillo tiene la predilección de una parte mayoritaria de los dominicanos.

Por ejemplo, a Gonzalo se le considera por encima de Leonel en que será buen presidente, traerá el progreso al país, luchará contra la inseguridad ciudadana, creará más empleos, defenderá la igualdad de las mujeres, cumplirá sus promesas o que es buena persona. En todos estos atributos, el porcentaje de respuestas favorables al ex ministro de Obras Públicas es superior al que recibe el expresidente.

A la pregunta ¿con cuál de ellos siente usted una afinidad más personal? El 41.6% de los dominicanos responden que tienen más afinidad con Gonzalo Castillo, el 37.9% dice que con Leonel Fernández y el 20.5% no tiene una opinión al respecto, no sabe o no contesta.

Simpatía del electorado por los partidos políticos

La encuesta muestra que el PLD como partido, mantiene una ventaja significativa en cuanto a las preferencias de los electores con un 50.8% del electorado, mientras que un 29% se declara simpatizante del PRM y un 5.2% del PRD, el PRSC es el partido con menos adeptos, solo consigue el 1.5% de los encuestados.

Un 9.5% de los dominicanos no tiene simpatía por ninguno de los partidos y un 3.3% no responde a la pregunta no sabe o no contesta.

Valoración de la gestión del presidente Medina

En el último año de gobierno, el presidente Medina mantiene su valoración muy positiva. Un 63.8% de los dominicanos valora el trabajo realizado de manera positiva (el 10.6% dice que muy buena y el 53.3% buena), mientras que un 31.7% tiene una opinión negativa (19.7% dice que mala y 12% muy mala). Un 4.5% se abstuvo de contestar.

En cuanto al balance de la gestión, los resultados de la encuesta indican que el 60.4% de los dominicanos considera que es favorable, mientras que el 35.3% entiende que es desfavorable y un 4.4% no contestó la pregunta.

Datos técnicos del estudio

La encuesta fue realizada entre los días 10 y 12 de septiembre, con una muestra de 1.200 unidades, con un error general de +2,8%, para un nivel de confianza del 95% (dos sigma) y un p/q=50/50.

La entrevista se realizó de manera presencial en los hogares de las personas seleccionadas.

El método de muestreo es no probabilístico con cuotas para garantizar la representatividad de la muestra de acuerdo a la población de las provincias, controlando la edad y el sexo de los encuestados.

Para completar las 1.200 encuestas válidas se visitaron un total de 1.520 hogares, de los cuales en 180 no abrieron la puerta, en 90 hogares no se encontró quien cumpliera con las cuotas demográficas requeridas y 50 se negaron a participar en la encuesta.

La encuesta fue financiada por el empresario Merbin Fernando Guerrero Mejia, dueño de las empresas Gemesa SRL, Electrónica GM SRL, e Importadora Melgen 3 SRL entre otras, que apoya la candidatura de Gonzalo Castillo y ha decidido publicar la información.