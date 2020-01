El deseo de Gonzalo Castillo para este año 2020

A propósito de culminar este año 2019, el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, emitió un mensaje mediante el cual expresa sus deseos de felicidad y bienestar al país y toda la población dominicana para el próximo año 2020.

“Sueño cada día con mi país. Con un país que siempre avanza. Porque los dominicanos y las dominicanas son gente trabajadora. Dios nos bendijo con muchas riquezas, entre ellas nuestra gente, y yo creo que juntos podremos seguir logrando grandes cosas y un país más próspero. Feliz Navidad y un nuevo año lleno de sueños que podamos cumplir”, manifestó.

En el comunicado, Castillo motiva a los ciudadanos y ciudadanas a ser protagonistas de este nuevo capítulo que se abre en la historia dominicana a partir del año próximo.

Expresó su anhelo de que la prosperidad, el progreso y las oportunidades continúen tocando a cada dominicano, “mediante la consolidación y la garantía de la gran obra de gobierno del presidente Danilo Medina que durante los últimos siete años ha generado tanto bienestar en nuestro país”.

“Siempre he sido un soñador y he logrado las metas que me he propuesto. Deseo, que todos miremos con optimismo el futuro que nos aguarda, para que continuemos avanzando en la consecución de los propósitos personales y colectivos dirigidos al mayor bienestar de la población. Estoy decidido a que juntos, a partir de agosto del 2020, construyamos el país de las oportunidades para todos los dominicanos”, indicó.