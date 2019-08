Gonzalo dice Presidente habló de los seis o de otro cualquiera

Gonzalo Castillo, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) enfatizó ayer que el presidente Danilo Medina no solo reconoció a seis precandidatos de su corriente, sino a otros partidarios que competirán. Afirmó que existe nerviosismo entre los demás aspirantes pero que eso pasará y habrá unificación en torno suyo.

“El presidente siempre fue claro y dijo de los seis o de cualquier otro de la corriente que se lanzara; lo dijo en tres reuniones en que yo estuve presente y todos ellos, los seis, tienen que estar claro”, expresó Gonzalo para responder a las declaraciones de su compañero Reinaldo Pared Pérez de que él no era parte del grupo aspirantes danilistas.

Señaló que el danilismo como fuerza interna debería ir unido completamente a las primarias para que la victoria sea contundente o de lo contrario sería un error no acudir unificados.

“Nuestro lanzamiento ha creado algún nerviosismo entre algunos compañeros, pero esos son cosas del momento, pero estoy seguro que estaremos unificados y que obtendremos la victoria”, indicó.

Confió en que será medido en las encuestas de los precandidatos danilistas de septiembre con miras a escoger el que cuente con mayor apoyo.

Recursos. En torno a si estaría avasallando a sus contrincantes porque cuenta con mayores recursos, Castillo indicó que las candidaturas ganadoras siempre tienen mayor capacidad de recaudación de las que se ven perdedoras.

Además aseguró que su gestión al frente de Obras Públicas le ha cosechado gran apoyo popular.

“Nadie se posiciona en el corazón de un pueblo con dinero; la política es pasión. Nosotros nos hemos ganado durante siete años que hemos sido el ministro de Obras Públicas, el corazón del pueblo y en 40 años de militancia en este partido nos hemos ganado el corazón y el respeto”, dijo.

En torno a la precandidatura del tres veces presidente de la República Leonel Fernández consideró que éste tiene derecho y que todos los aspirantes son valiosos y a ninguno se puede subestimar.

Acusaciones

En torno a las acusaciones de supuesta corrupción que hiciera Somos Pueblo, Gonzalo expresó que sabe quién orquestó esa campaña y no le guarda rencor. “Soy un hombre que practica la política con decencia y basado en respeto y siempre diremos cosas propositivas; siempre llevaremos la política en el debate de ideas”.