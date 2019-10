Gonzalo llama gente a verlo como única oportunidad

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo expresó ayer que sus oponentes internos han propalado que “yo me he convertido en una amenaza, y yo quiero pedirles a todos ustedes que les digan en cada rincón a todos ellos, que no me vean como una amenaza, que en cambio me vean como una oportunidad; la única oportunidad que tiene el PLD de retener el poder en 2020”.

Una nota indica que en un acto de apoyo a sus aspiraciones presidenciales de dirigentes políticos y comunitarios de la provincia Hermanas Mirabal, manifestó que sus competidores están muy nerviosos y “yo quiero pedirles a todos ustedes que no se dejen provocar porque el que está ganao, no pelea”.

Castillo expuso que como un político del siglo XXI ejecuta una nueva política, sustentada en la decencia y el respeto a los demás.

“Dejemos atrás la vieja política de los insultos y las cosas negativas, basadas en mentiras y falsedades y caminemos por una nueva política”, dijo.

Expuso que de sus labios nunca saldrán frases negativas, peyorativas o insultantes contra algún compañero de su partido o miembro de la oposición.

Valoró que en ese acto en el polideportivo de Salcedo era muy notoria la masiva presencia de mujeres y jóvenes y afirmó que no era una actividad política, sino de celebración del triunfo del domingo.

Exhortó a motivar a los miembros de esa organización y a todos los ciudadanos a votar.

Jaime David. De su lado, el exvicepresidente de la República, y enlace provincial, Jaime David Fernández Mirabal, expresó que como persona educada en la verdad, no va a decir lo que no cree y “por eso me atrevo a decir que Gonzalo será el próximo presidente”.

Destacó que como ministro de Obras Públicas, Castillo siempre dio su mano solidaria a las iniciativas sometidas a favor del desarrollo de esta provincia.